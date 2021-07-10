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Атмосферний фронт затягне в Україну грозові дощі: де заливатиме

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в суботу, 10 липня, збережеться спекотною, при цьому деякі регіони опиняться під впливом фронтальної системи циклону Arno, що призведе до опадів у вигляді грозових дощів.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Висока температура повітря - від +30 градусів і вище - очікується практично у всіх областях.

Метеорологи зазначають також, що через спеку найближчими днями переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки: зокрема, у західних та північних регіонах, а також у Вінницькій, Полтавській та Харківській областях.

На більшій частині території України 10 липня опади не передбачаються.

При цьому через близькість атмосферного фронту короткочасні грозові дощі очікуються в західних регіонах, а до вечора і ближче до ночі - місцями й у південних.

Разом з тим на температурний фон опади істотно не вплинуть - буде досить спекотно.

Температура повітря в середньому по країні в денний час прогнозується в межах +30... +33 градусів.

Карта погоди в Україні 10 липня (фото: meteo.gov.ua)

Зауважимо також, що найближчими днями ореол опадів почне розширюватися, і поступово зміститься на схід. Так, 11 липня грози з дощами очікуються також в південних областях і місцями в східних, а вже 12-го заллє більшу частину України (сухо очікується тільки в західних областях крім Закарпаття, а також у Донецькій, Луганській і Харківській областях).

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз на наступний тиждень, і назвали дату нового похолодання.

Нагадаємо також, що перед цим синоптики зробили попередження про погоду до кінця липня.

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