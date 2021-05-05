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Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 09:09
Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури Як вибрати ремінь за типом фігури (фото: pixabay.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Існує одяг та аксесуари, які запросто "коригують" форми, подовжують ноги або роблять нас вище. Так, ремінь-баска легко перетворить фігуру на "пісочний годинник".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Стиліст показала, які ремені варто вибирати, відштовхуючись від типу фігури. Тетяна впевнена: ремінь-баска - один з найпростіших способів перетворити фігуру в бажаний багатьма "пісочний" годинник. Або підкреслити жіночні форми.

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Як скорегувати фігуру за допомогою ременя-баски

  • "Для того, щоб візуально скорегувати "прямокутник", ремінь-баску потрібно носити з об'ємними або напівприлеглими речами. На контрасті талія буде здаватися максимально тонкою. А ось якщо надіти ремінь-баску на обтягуюче плаття, наприклад, дівчина-"прямокутник" тільки підкреслить відсутність вигинів.

  • Ремінь-баска круто працює на фігурі "перевернутий трикутник". Баска візуально розширює стегна і врівноважує акцентні плечі.

  • А ось" грушам" з ременем-баскою потрібно бути особливо акуратними. Є ризик погіршити і без того виразні стегна", - порадила Тетяна.⠀

Як вибрати ремінь за типом фігури

З чим краще поєднувати "тоненькі ниточки".

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Краще, щоб ширина ременя була пропорційна розмірам господині.

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігуриБаска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Контраст або монохром - обирайте на свій розсуд.

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Баска, широкий, корсет: стиліст розповіла, як вибрати ремінь за типом фігури

Як вибрати ремінь за типом фігури (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла, з чим найкраще поєднувати худі - тренд прямо з Голлівуду.

Не пропустіть також: стиліст назвала головні кольори літа - французький синій, м'ятний і аметистовий.

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