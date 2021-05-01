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Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 20:06
Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа Головні кольори літа 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Автор: Тетяна Турчанікова

Інститут Pantone, як завжди, не помилився в своїх прогнозах про найпопулярніші кольори цього року.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Ось же вони, вже на вулицях міст і в магазинах чекають вас! Прошу любити і жалувати, наймодніші кольори цієї весни і літа вже зачекалися вас в моїй надихає добірці", - написала стиліст.

Французький синій

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

М'ятний

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Сонячний жовтий

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Зелений ясен

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Аметистовий

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Цегляний або іржа

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Малиновий рожевий

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Оранжевий

Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа

Найголовніші кольори 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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