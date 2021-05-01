Французький синій, м'ятний і аметистовий: стиліст назвала головні кольори літа
Головні кольори літа 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Інститут Pantone, як завжди, не помилився в своїх прогнозах про найпопулярніші кольори цього року.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
"Ось же вони, вже на вулицях міст і в магазинах чекають вас! Прошу любити і жалувати, наймодніші кольори цієї весни і літа вже зачекалися вас в моїй надихає добірці", - написала стиліст.
Французький синій
М'ятний
Сонячний жовтий
Зелений ясен
Аметистовий
Цегляний або іржа
Малиновий рожевий
Оранжевий
Найголовніші кольори 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Читайте також, які джинси купувати на літо 2021: слоучі, колор блок і варенки.
Стиліст розповіла, який топ вибрати на літо 2021. Тільняшка і бабусина кофта.