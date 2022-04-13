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"Більше ніякої Маші і Фіксиків": Анатоліч закликав українців відмовитися від російського контенту

Фото: Анатолій Анатоліч закликало не показувати дітям російський контент (instagram. com. anatoliyanatolich)
Автор: Людмила Жукова

Популярний ведучий Анатолій Анатоліч закликав українських батьків не показувати дітям російський контент. Це допомагає монетизувати прибуток, що йде в РФ.

Про це шоумен написав на своїй Facebook-сторінці.

Анатоліч зазначив, що звичайно ж багато дітей дивляться російські мультфільми, але все повинно змінитися.

"Ви повинні це знати і розуміти. Не показуйте своїм дітям російський контент, який завжди був дуже популярний в Україні. І зараз все ще я можу почути ці знайомі нотки, в планшетах українських батьків, які показують відео своїм малюкам. Мої діти також знають, хто такі Фіксікі і хто такі Маша і ведмідь. Каюсь", - написав він.

За його словами, він вчить своїх дітей розуміти, чому зараз важливо не дивитися продукцію країни-агресора.

"Але зараз вони знають, що монетизація і прибуток від цих персонажів направляється в РФ. І повинні пам'ятати, що поки ми дивимося ведмедя, машу і паравозики з тваринами, паравозики з важкою артилерією рухаються в бік українського кордону", - резюмував ведучий.

Анатолій Анатоліч закликав відмовитися від російського контенту (фото: facebook.com/anatolij.anatolich)

У коментарях користувачі поділилися думкою, що вони про це думають.

  • Проблема в тому, що аналогічного україномовного контенту просто немає! Сін з задоволенням дивився Бабая, чудовий Лис Микита, і ще про Котигорошка мультик є. Далі що? Де взяти якісний продукт? Де екранізовані казки, де пізнавальні мультики? Чому в росії це вигідно, А Україні ні?
  • Хіба ютюб не відключив монетизацію для рашки?
  • Мої діти з задоволенням дивляться Фіксіків українською мовою.
  • Дайте альтернативу такої ж якості!!! Її немає.

Нагадаємо, що ведучий зараз з сім'єю знаходиться у Франції. Туди він виїхав разом зі своїми рідними.

Як ми раніше писали, Кондратюк висловився про російських артистів.

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Анатолий Анатолич