Де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря
Кальцій - "найбільший" і необхідний мінерал для організму. Залежно від статі, віку, зросту і ваги, кількість його коливається від 1 до 1,5-1,8 кг.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла ендокринолог Катерина Григор'єва.
Доктор написала, що щоденна потреба в кальції у людини від 400 до 1500 мг. До групи ризику по дефіциту кальцію входять:
- Вагітні та годуючі жінки,
- Вік 60+, особливо, жінки,
- Рання менопауза / дефіцит статевих гормонів,
- ІМТ нижче 20,
- Курець,
- Пацієнти з остеопенією, остеопорозом, ЦД 2 типу, надлишковою тонкокишечной проникністю.⠀
Для цих людей, за результатами аналізу, може знадобитися додаткова дотація кальцію з нутрицевтиків і препаратів, розповіла лікар.
Адекватному засвоєнню кальцію сприяють:
- Задовільний стан шлунково-кишкового тракту,
- Продукти з високим вмістом поліненасичених жирних кислот,
- Натуральні пребіотики, наприклад, інулін,
- Вітамін Д, С, магній, мідь, цинк, марганець, кремній.⠀
Знижують біодоступність кальцію:
- Надмірне вживання насичених жирів,
- Оксалати,
- Фітинова кислота (тому горіхи, насіння і бобові потрібно замочувати, щоб знизити їх кількість),
- Гіпоацидність.⠀
Посилюють виведення кальцію з організму:
- Надмірне вживання харчових волокон,
- Кофеїновмісні та газовані напої,
- Алкоголь,
- Надмірне вживання білка,
- Прості вуглеводи.
Якщо ви вживаєте і засвоюєте достатню кількість кальцію з їжею, то додатково вводити у вигляді добавок його не потрібно, поділилася Григор'єва.
Витримані сири - джерело кальцію (фото: pexels.com)
Де брати кальцій, якщо не їсти молочні продукти
1. Активоване насіння, особливо: кунжут, мак, льон, коноплі, амарант, чіа, гірчиця.
2. Активовані горіхи, особливо: мигдаль, бразильський і волоський горіх, фундук, фісташки.
3. Бобові.
4. Морепродукти і риба, особливо: молюски, устриці, сардини.
5. Овочі, особливо: ріпа, морква, часник, всі види капусти.
6. Практично вся листова зелень.
7. Витримані тверді сири, краще - козячий або овечий.⠀
Нагадаємо, що нутриціолог назвала список трав, які розганяють віруси.
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