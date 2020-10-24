Буде ще тепліше, але з нюансами: синоптики уточнили прогноз на неділю

Погода в Україні в день місцевих виборів 25 жовтня буде переважно сонячною і теплою. В середньому по країні очікується +14... +16 градусів. Раніше синоптики прогнозували більш холодну погоду на цей день. Також фахівці уточнили, що від дощів постраждає на одну область більше. Детальний свіжий прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Повідомляється, що небо над Україною в останню неділю жовтня буде сонячним з мінливою хмарністю. Опади очікуються лише в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Також синоптики розповіли, якою буде температура протягом дня. Фахівці змінили прогноз на користь більш високих показників температури. Так, українців очікує в неділю від +14 до +16 градусів тепла в середньому. У західних регіонах – на один-два градуси менше. Тільки в Київській, Львівській та Івано-Франківській областях температура опуститься до +12... +14 градусів. На південному сході і в приморських областях погода буде вище +15... +19 градусів. На Кримському півострові очікуються максимальні по країні +22 градусів протягом дня.

Вночі мінімальні показники очікуються в західних областях, де градусники покажуть +6...+8 градусів. На інших територіях - +9....+11 градусів, за винятком Криму, де термометри опустяться до +10... +12 градусів в темний час доби.

Також 25 жовтня буде зберігатися надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки на сході країни і в Одеській області.

Погода в Україні 25 жовтня по областях (скріншот: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, яка зима буде у Києві. Фахівці дали незвичайний прогноз.

Зазначимо, що метеозалежним людям варто бути обережніше, оскільки на Землю нагряне магнітна буря, пік якої припаде на день місцевих виборів, 25 жовтня.