Швидко, смачно, корисно для здоров'я: лікар дала список ідеальних сніданків
Яким повинен бути ідеальний сніданок? Він має відповідати таким вимогам: він повинен швидко і легко готуватися, бути смачними і відповідати всім критеріям здоров'я.
Про це у своєму блозі в Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
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- Форшмак
Варіацій цього рецепта безліч, але основою є оселедець, вершкове масло, цибуля і яйця. Решта інгредієнтів додається за бажанням.
Блюдо ситне за рахунок вершкового масла і оселедця, який є лідером за вмістом омега-3 поліненасичених жирних кислот.
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- Печінковий паштет
В основі - печінка. До неї можна додавати і інші субпродукти. Гасити у великій кількості вершкового або оливкового масла зі спеціями. Я люблю додавати моркву і, для пікантності, пару ложок лікеру Cointreau.
Готується легко і швидко. Паштет можна зробити про запас, щоб в холодильнику завжди була баночка смачної їжі.
- Яйця-пашот
Не круто зварені яйця - це 6 хвилин після закипання, тоді буде повністю приготований білок, а жовток залишиться рідким.
Яйця-пашот мають більш ніжний смак, ніж свіже яйце, тим менше, розтікається білок - і вам не буде потрібно хитрощів на зразок водяної воронки, щоб отримати його в ідеальному вигляді.
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Але якщо ви не впевнені в свіжості яйця, додайте у воду трохи оцту або лимонного соку. Це не дозволить білку розлетітися в пластівці. Для зручності, можна використовувати пашотниці або зав'язати сире яйце в харчову плівку і цей мішечок опустити в киплячу воду. Таке яйце можна їсти з салатами або покласти на шматочок безглютенового хліба з лососем.
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