Швидке схуднення: топ-5 причин, чому не варто цього робити
Отримати максимум за мінімум часу - це те, що хоче напевно кожен з нас. Так, звичайно, завжди хочеться отримати бажаний результат максимально швидко. Але чи можна так думати тоді, коли мова йде про зниження ваги і про здоров'я? Однозначно ні.
Є як мінімум 5 причин, чому не варто гнатися за результатом на час, зазначила дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова в Instagram.
Чим небезпечне швидке схуднення:
1. КІЛОГРАМИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
Уявіть як прикро, коли вся праця нанівець. Ви мучили себе дієтами, вмирали, а все повернулося, та ще й з "добавкою". Швидке зниження ваги - це стрес для організму, тому він намагається себе захистити, накопичуючи жир.
2. СТРАЖДАЮТь ГОРМОНИ
Дієти і голодування дають збій на рівні ендокринної системи, тому що саме вона регулює обмінні процеси. крім того, страждає щитовидна залоза.
3. ХВОРОБИ
Якщо ви втрачаєте понад 10% ваги за дуже який час, то швидше за все, спровокуєте захворювання ЖТК, а так само порушення в роботі серця і судин. Але всього мала частина того, до чого може привести швидка втрата ваги: шкірні захворювання, випадання волосся, збої жіночої репродуктивної системи, мігрень, зниження імунітету.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. ПСИХОЕМОЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ
Часто на тлі голоду і стресу розвивається РПП, а нестача вітамінів призводить до до неврозів, нервових зривів і депресії.
5. ОБВИСЛА ШКІРА І ДИСТРОФІЯ М'ЯЗІВ
Організм не встигає підлаштуватися під зміни і під новий ритм. Обвисає шкіра, тіло втрачає пружність, спалюється м'язова тканина, яку дуже важко відновити.
Худнути потрібно не швидко, а грамотно, під наглядом лікаря-дієтолога. Вибирати потрібно не дієту, а правильне харчування і звички.
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