Чотири затемнення і жорсткий ретроградний Меркурій: астролог назвала головні небезпеки 2021 року

До нового 2021 року залишилися лічені дні, і наступний рік пройде під знаком Білого Бика. Він пов'язаний зі стихією металу і на Сході Бик символізує працелюбність, наполегливість, терпіння, врівноваженість і витривалість.

Астролог Марина Скаді розповіла, що чекає нас у наступному році і які небезпеки нас підстерігають в найближчі 12 місяців. У коментарі для видання УНІАН вона зазначила, що у 2021 році нам доведеться багато працювати, але от методи доведеться переглядати та варто відмовитися від старого і впроваджувати нове.

Як пояснила фахівець, у 2021 році буде з'єднання Юпітера і Сатурна в першому градусі Водолія і найбільш напруженими факторами стануть аспекти Юпітера з Ураном, а також Сатурна з Ураном. Це викличе глобальну політичну нестабільність і найскладнішими стануть лютий, червень і грудень 2021 року. У ці місяці можуть бути конфлікти між старим і мудрим з молодим поколінням, оскільки Сатурн уособлює консервативне, а Уран – нове, революційне. По суті, 2021 рік стане боротьбою нового зі застарілим і безперспективним.

У 2021 році людство має всі шанси перемогти пандемію і світ зможе повернутися в колишній ритм життя. Активізується енергія Водолія, який відповідає за все нове і сучасне, дружбу, свободу і незалежність. У людей почнуть змінюватися пріоритети та цінності, а найціннішими стануть знання та інформація. Всі конфлікти будуть вирішуватися мирним шляхом і з допомогою домовленостей.

Найнебезпечніші моменти 2021 року

4 по 6 червня Марс у Раку стане в опозицію до Плутону в Козорізі й почнеться протистояння двох агресивних планет, яке буде відчуватися 2-3 тижні. Може змінитися глобальний вектор міжнародних відносин. Посилить ситуацію коридор затемнень і напружений аспект Сатурна з Ураном. Червень стане самим напруженим астрологічним місяцем.

Весь 2021 рік буде напруженим через аспект квадратури Сатурна і Водолія, який буде рухатися по знаку свого падіння – Тельцю. Водолій характеризує людство, жителів Землі, а Телець – матеріальний добробут і родючість.

2021 рік може стати неврожайним, але панікувати поки рано – Юпітер буде згладжувати вплив Сатурна.

Затемнень у 2021 році буде чотири. Перший коридор з 26 травня по 10 червня, другий – з 19 листопада по 4 грудня. У ці періоди слід поводитися акуратно, уникати екстриму, не починати важливі справи.

До 19 липня 2021 року Чорний Місяць буде рухатися в знаку Тельця, а це означає, що у людей зміниться ставлення до матеріального, до свого тіла і грошей. Всі фінансові махінації будуть жорстоко покарані грошовими та енергетичними втратами. 19 липня Місяць увійде в знак Близнюків і матеріальні проблеми почнуть вирішуватися - вийде погасити кредити, повернути борги та повернуті всі заборгованості по зарплатах.

Ретроградний Меркурій у 2021 році

Ретроградний Меркурій у 2021 році буде проявлятися в знаках повітря: з 30 січня по 21 лютого – у Водолії, з 30 травня по 23 червня – у Близнюках, з 27 вересня по 18 жовтня – у Терезах. В ці періоди у людей можуть бути проблеми у справах й особистому житті. Доведеться більше часу та енергії витрачати на розв'язання питань і виконання роботи.

Оптимальний час для далеких поїздок – з 14 по 28 липня, планета Великого щастя Юпітер зайде в знак Риб. Але доведеться пропустити період коридор затемнення 26 травня по 10 липня, а також період ретроградного Меркурія з 30 травня по 23 червня. Інакше можливі втрати грошей і документів, скасування рейсів, запізнення та інші неприємності.

В любові найскладнішим періодом стане час 19 грудня 2021 року до 29 січня 2022 року – Венера почне свій ретроградний рух. Можуть бути повернення до минулого, перегляд життєвих позицій сьогодення. В цей час також не варто реєструвати шлюб, інвестувати великі суми грошей і купувати коштовності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, астрологи назвали небезпеки для кожного знака Зодіаку на 2021 рік.

А також розповідали про те, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у фінансовій сфері в рік Бика.