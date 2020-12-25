Четыре затмения и жесткий ретроградный Меркурий: астролог назвала главные опасности 2021 года

До нового 2021 года остались считанные дни, и следующий год пройдет под знаком Белого Быка. Он связан со стихией металла и на Востоке Бык символизирует трудолюбие, упорство, терпение, уравновешенность и выносливость.

Астролог Марина Скади рассказала, что ожидает нас в следующем году и какие опасности нас подстерегают в ближайшие 12 месяцев. В комментарии для издания УНИАН она отметила, что в 2021 году нам придется много работать, но вот методы придется пересматривать и стоит отказаться от старого и внедрять новое.

Как объяснила специалист, в 2021 году будет соединение Юпитера и Сатурна в первом градусе Водолея и самыми напряженными факторами станут аспекты Юпитера с Ураном, а также Сатурна с Ураном. Это вызовет глобальную политическую нестабильность и самыми сложными станут февраль, июнь и декабрь 2021 года. В эти месяцы могут быть конфликты между старым и мудрым поколением с молодым, так как Сатурн олицетворяет консервативное, а Уран – новое, революционное. По сути, 2021 год станет борьбой нового с устаревшим и бесперспективным.

В 2021 году человечество имеет все шансы победить пандемию и мир сможет вернуться в прежний ритм жизни. Активизируется энергия Водолея, который отвечает за все новое и современное, дружбу, свободу и независимость. У людей начнут меняться приоритеты и ценности, а самыми ценными станут знания и информация. Все конфликты будут решаться мирным путем и с помощью договоренностей.

Самые опасные моменты 2021 года

С 4 по 6 июня Марс в Раке встанет в оппозицию к Плутону в Козероге и начнется противостояние двух агрессивных планет, которое будет чувствоваться 2-3 недели. Может измениться глобальный вектор международных отношений. Ужесточит ситуацию коридор затмений и напряженный аспект Сатурна с Ураном. Июнь станет самым напряженным астрологическим месяцем.

Весь 2021 год будет напряженным из-за аспекта квадратуры Сатурна и Водолея, который будет двигаться по знаку своего падения – Тельцу. Водолей характеризует человечество, жителей Земли, а Телец – материальное благосостояние и плодородие.

2021 год может стать неурожайным, но пока паниковать рано – Юпитер будет сглаживать влияние Сатурна.

Затмений в 2021 году будет четыре. Первый коридор с 26 мая по 10 июня, второй – с 19 ноября по 4 декабря. В эти периоды нужно вести себя аккуратно, избегать экстрим, не начинать важные дела.

До 19 июля 2021 года Черная Луна будет двигаться в знаке Тельца, а это значит, что у людей изменится отношение к материальному, к своему телу и деньгам. Все финансовые махинации будут жестоко наказаны денежными и энергетическими потерями. С 19 июля Луна войдет в знак Близнецов и материальные проблемы начнут решаться – получится погасить кредиты, вернуть долги и возвращены все задолженности по зарплатам.

Ретроградный Меркурий в 2021 году

Ретроградный Меркурий в 2021 году будет проявляться в знаках воздуха: с 30 января по 21 февраля – в Водолее, с 30 мая по 23 июня – в Близнецах, с 27 сентября по 18 октября – в Весах. В эти периоды у людей могут быть проблемы в делах и личной жизни. Придется больше времени и энергии потратить на решение вопросов и выполнение работы.

Самое оптимальное время для дальних поездок – с 14 по 28 июля, планета Большого счастья Юпитер зайдет в знак Рыб. Но придется пропустить период коридор затмения с 26 мая по 10 июля, а также период ретроградного Меркурия с 30 мая по 23 июня. Иначе возможны потери денег и документов, отмены рейсов, опоздания и прочие неприятности.

В любви самым сложным периодом станет время с 19 декабря 2021 года до 29 января 2022 года – Венера начнет свое ретроградное движение. Могут быть возвращения к прошлому, пересмотр жизненных позиций настоящего. В это время также не стоит регистрировать брак, инвестировать крупные суммы денег и покупать драгоценности.

Напомним, ранее мы писали о том, астрологи назвали опасности для каждого знака Зодиака на 2021 год.

А также рассказывали о том, каким знакам Зодиака больше всего повезет в финансовой сфере в год Быка.