Якщо почуття охололи: топ-5 порад психолога, як розпалити вогонь у відносинах
Одне з найпопулярніших питань, які люди задають психологу, звучить так: "Що робити, якщо почуття охололи?".
Спеціально для Lite психологиня і коуч на каналі "Україна" Олена Адамова дала поради, як розпалити вогонь у подружньому житті.
"Давайте будемо дорослими і припинимо очікувати того, що відносини завжди повинні бути на піку. Життя у відносинах, в парі, в бізнесі або дружбі, розвивається по-синусоїді: то густо, то порожньо.
Але треба стежити, щоб вони не дійшли до точки і не перестали бути подружніми, цікавими. А ще гірше-мертвими, коли не хочеться обніматися, перебувати удвох, зате хочеться покласти перегородку між вами в ліжку", - коментує психологиня.
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Прості правила, які допоможуть розпалити вогонь у відносинах:
- без претензій. Запам'ятайте: ніхто нікому нічого не винен. Ви тільки повинні бути щасливими, тоді легко запалювати один одного.
- хвалити за хороше. Помічайте прості речі, які ваш партер виконує добре: "Який смачний обід ти приготував" або "Як красиво прикрашена кімната".
- приємні спогади. Згадуйте моменти, в яких ви були щасливі - це завжди зближує і дарує позитив.
- пункти "За що я люблю?". Випишіть їх обміняйтеся цими "папірцями щастя".
- вираз подяки. Приємні слова можна сказати особисто або ж прописати і відправити SMS. Такий вчинок здивує і порадує вашу половинку.
Фліртуйте, ніби ви вчора познайомилися (фото: pexels.com)
Крім того, Олена Адамова радить не тільки спілкуватися, але і фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку відносин - в найромантичніший період, або так, як би ви робили це з новим партнером. Приносьте нову насолоду у ваше сімейне життя!
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