Якщо почуття охололи: топ-5 порад психолога, як розпалити вогонь у відносинах

Одне з найпопулярніших питань, які люди задають психологу, звучить так: "Що робити, якщо почуття охололи?".

"Давайте будемо дорослими і припинимо очікувати того, що відносини завжди повинні бути на піку. Життя у відносинах, в парі, в бізнесі або дружбі, розвивається по-синусоїді: то густо, то порожньо.

Але треба стежити, щоб вони не дійшли до точки і не перестали бути подружніми, цікавими. А ще гірше-мертвими, коли не хочеться обніматися, перебувати удвох, зате хочеться покласти перегородку між вами в ліжку", - коментує психологиня.

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Прості правила, які допоможуть розпалити вогонь у відносинах:

без претензій. Запам'ятайте: ніхто нікому нічого не винен. Ви тільки повинні бути щасливими, тоді легко запалювати один одного.

Запам'ятайте: ніхто нікому нічого не винен. Ви тільки повинні бути щасливими, тоді легко запалювати один одного. хвалити за хороше. Помічайте прості речі, які ваш партер виконує добре: "Який смачний обід ти приготував" або "Як красиво прикрашена кімната".

Помічайте прості речі, які ваш партер виконує добре: "Який смачний обід ти приготував" або "Як красиво прикрашена кімната". приємні спогади . Згадуйте моменти, в яких ви були щасливі - це завжди зближує і дарує позитив.

. Згадуйте моменти, в яких ви були щасливі - це завжди зближує і дарує позитив. пункти "За що я люблю?". Випишіть їх обміняйтеся цими "папірцями щастя".

Випишіть їх обміняйтеся цими "папірцями щастя". вираз подяки. Приємні слова можна сказати особисто або ж прописати і відправити SMS. Такий вчинок здивує і порадує вашу половинку.

Фліртуйте, ніби ви вчора познайомилися (фото: pexels.com)

Крім того, Олена Адамова радить не тільки спілкуватися, але і фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку відносин - в найромантичніший період, або так, як би ви робили це з новим партнером. Приносьте нову насолоду у ваше сімейне життя!