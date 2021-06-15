Правильно сваритися з чоловіком: топ-4 поради від психолога, як натякнути на його помилки

Навіть маленьке зауваження на адресу чоловіка може викликати у нього гнів або зруйнувати його самооцінку. Тому треба вміти правильно критикувати чоловіків.

Як це робити, спеціально для Lite розповіла психолог і коуч каналу "Україна" Олена Адамова.

Експерт впевнена, натякнути чоловікові на його помилки можна, але тонко.

"Я проти критики! Якщо ви перебуваєте поруч з людиною, яку поважаєте, захоплюєтеся і любите, то тут немає місця критиці. Та й взагалі в любові немає місця цьому поняттю, запам'ятайте це", - коментує психолог.

Менше критики - більше похвали (фото: pexels.com)

Однак, якщо ви хочете натякнути чоловікові на його помилки, експерт радить:

менше претензій. Не варто постійно повторювати, що людина наступає на "одні і ті ж граблі" і йому слід чинити по-вашому. До того ж психолог радить ні в якому разі "не нападати" на чоловіка з претензіями, а підтримувати і давати йому відчуття сімейного комфорту.

Топ-8 ознак " маминого синочка"

не повторювати двічі. Якщо людина знає свою провину, він не хоче про це чути, тим більше, коли це повторюють кілька разів.

не робити зауваження в присутності третіх осіб. Така поведінка може викликати агресію чоловіка, що спровокує сварку.

Така поведінка може викликати агресію чоловіка, що спровокує сварку. використовуйте Я-повідомлення: мені неприємно або мені хотілося б. Тобто замість зауважень, висловлюйте те, що б ви хотіли бачити.

Крім того, психолог радить провести експеримент: на тиждень відмовитися від будь-якої критики. Замість цього робити компліменти і спостерігати за результатом, можливо, така поведінка дозволить вам отримувати нове задоволення від відносин.