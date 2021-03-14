Так, пішла: Олена Кравець стала Тіною Тернер і зробила заяву про "Жіночий квартал"

Олена Кравець взяла участь в українському "битві фонограм" - "Ліпсінк баттл". Гумористка перевтілилася в легендарну Тіну Тернер, виступивши з хітом Simply the best. А в інтерв'ю за кулісами артистка зробила заяву про свою участь в "Жіночому кварталі".
Про це повідомляє ТСН.
Другий випуск "баттлу" відбувся в суботу, 13 березня, на каналі 1+1. У ньому Олені Кравець дісталася складна роль, з якою вона успішно впоралася.
Гумористка увірвалася на сцену в знаменитому образі Тіни Тернер - об'ємними білими кучерями, сріблястій міні-сукні і джинсовій куртці.
Актрисі вдалося відтворити яскраву живу міміку і рухи легендарної співачки.
"Це подвійна пародія. Перше, я подумав, що Ірина Аллегрова з'їла лимон, а потім увімкнулася мінусовка, і все - Тіна Тернер. Не відрізнити", - прокоментував гуморист Володимир Мартинець.
Олена Кравець в образі Тіни Тернер на шоу "Ліпсінк баттл" (скріншот)
Гумористка прокоментувала чутки про те, що вона залишила "Жіночий квартал". Так, вона пішла, але обіцяє повернутися.
"Дивіться, з "Жіночого Кварталу" я, так, пішла. Я цей сезон пропускаю, бо дуже багато всього: "Вечірній Квартал", за хлопцями треба ... Ні, з "Кварталу" я не йду", - заявила Кравець.
Відзначимо, що Олена Кравець перемогла в битві Машу Єфросиніну, яка перевтілилась у Макса Барських.
"Олена вже незабаром буде змагатися в Супербаттлі з двома іншими переможцями за срібний пояс", - розповіли в прес-службі шоу.
Олена Кравець в "Ліпсінк баттл" стала Тіною Тернер
Нове шоу стартувало 6 березня. У його форматі на одній сцені зберуться 36 відомих співаків, акторів, телеведучих. Головне завдання зірок - максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта.
Ведучими проекту стали продюсер Олексій Потапенко (Потап, ПТП) та співачка Тіна Кароль.
Раніше ми писали, що в мережі з'явилися фото сімейного будинку Олени Кравець на Осокорках у Києві.