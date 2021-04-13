Данилко злився в поцілунку з Інною Білоконь: з'явилося фото

Минулого тижня, 10 квітня, пройшов фінал популярного шоу "Маска", в якому здобуло перемогу Сонце. На проєкті вражали не тільки учасники, але і зоряні детективи. Так, Андрій Данилко прямо на сцені поцілувався з актрисою Інною Білоконь, яка багато років грає маму Вєрки Сердючки.
Фотографію моменту поцілунку опублікувала прес-служба телеканалу "Україна", на якому транслювалося шоу "Маска".
У фінальному випуску шоу Вєрка Сердючка представила нову пісню Disco Kicks. На сцені артистка з'явилася зі своїм бендом і мамою.
Виступ Вєрки Сердючки (фото: прес-служба телеканалу "Україна")
Після цього артисти вийшли з образу і Данилко заявив, що в 2021 році Вєрці Сердючці виповнюється 30 років. Після чого прямо на сцені на очах мільйонів телеглядачів поцілувався з Інною Білоконь.
Андрій Данилко та Інна Білоконь (фото: прес-служба телеканалу "Україна")
Зіркові колеги артиста Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Вінник, DZIDZIO і Володимир Остапчук заспівали йому "Happy Birthday", не приховуючи свого захоплення.
Нагадаємо, шоу "Маска" отримає продовження на другий сезон. З'явилися нові подробиці щодо цього. Так, стало відомо, що буде ще більше сенсацій, загадок і відкриттів. Крім того, ведучий шоу Володимир Остапчук пообіцяв, що це буде феєрично.
Раніше відома українська співачка Злата Огнєвіч вперше висловилася про перемогу в шоу "Маска".