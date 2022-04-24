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Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою і що він відчуває до неї сьогодні

Фото: Дантес розповів про стосунки з Дорофєєвою (instagram. com. nadyadorofeeva)
Автор: Людмила Жукова

Новина про розставання Дантеса і Наді Дорофєєвої відразу після початку війни потрясла багатьох. Парочка не дивлячись ні на що зберегла хороші відносини і продовжує підтримувати один одного.

Про це співак розповів новому інтерв'ю YouTube-проекту"Слава+".

"Ті, хто розлучається, знають, що це відбувається не за один день. Місяць за місяцем ми розмовляли. Круто, що ми говорили дуже багато. Про те, як ми відчуваємо себе поруч один з одним, що змінилося. Десь наприкінці січня вирішили, що розходимося. На початку лютого я зняв квартиру, а Надя залишилася в будинку", - розповів співак.

За словами Дантеса, він запропонував Наді забрати спільний дім, але вона заявила, що їй не потрібні його "геройські вчинки".

"Ми будували його разом, і ділити його будемо разом. Ніхто з нас не захотів би залишатися в цьому будинку", - сказав Дантес.

Поки що парочка не встигла продати будинок і подати на розлучення. Всьому виною війна.

"Не бачу необхідності розлучатися прямо зараз. Якщо вона надумає виходити заміж, або я - одружитися, скажу: "Сорі, дуже треба, час підтискає!""- пожартував Володимир.

Нагадаємо, що блогер-мільйонник Саша Бо після скандального розлучення знову зібралася заміж.

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Надя Дорофеєва