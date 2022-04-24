Дантес зізнався, як розлучався з Дорофєєвою і що він відчуває до неї сьогодні

"Ті, хто розлучається, знають, що це відбувається не за один день. Місяць за місяцем ми розмовляли. Круто, що ми говорили дуже багато. Про те, як ми відчуваємо себе поруч один з одним, що змінилося. Десь наприкінці січня вирішили, що розходимося. На початку лютого я зняв квартиру, а Надя залишилася в будинку", - розповів співак.

За словами Дантеса, він запропонував Наді забрати спільний дім, але вона заявила, що їй не потрібні його "геройські вчинки".

"Ми будували його разом, і ділити його будемо разом. Ніхто з нас не захотів би залишатися в цьому будинку", - сказав Дантес.

Поки що парочка не встигла продати будинок і подати на розлучення. Всьому виною війна.

"Не бачу необхідності розлучатися прямо зараз. Якщо вона надумає виходити заміж, або я - одружитися, скажу: "Сорі, дуже треба, час підтискає!""- пожартував Володимир.