Дар'я Петрожицька розповіла про нову любові: припинила спілкування з колишнім

Дівчина з головою поринула у нові почуття. При цьому вона не розкриває ім'я свого нового хлопця. Вони познайомилися через спільних знайомих. При цьому хлопець не знав, що вона зірка популярного серіалу.

"Він якраз застав той момент, коли я була весела, щаслива, виспана, здорова і посміхалася. Це його і зачепило. Мені подобається, як я себе почуваю", - заявила Петрожицька.

Актриса також підкреслила, що такого у неї не було давно. Фактично у Дар'ї роками не було серйозних стосунків. Після розлучення вона ще спілкувалася з колишнім чоловіком.

Нинішній коханий актриси трохи молодший за неї, і він не пов'язаний з акторством. Вони почали зустрічатися з початку 2021 року, тому переживають цукерково-букетний період.

"Мені легко. Я відчуваю якусь гармонію всередині", - додала дівчина.

Дар'я Петрожицька розповіла про нові стосунки (відео: YouTube)