Вона в декреті: Ольга Сумська сказала, чому її дочка не їде з Росії

"Я бачу, що тут тисячі питань. Повірте, вона дуже переживає, вона дуже плакала, тому що не могла доїхати на похорон бабусі. Це найстрашніші, зворушливі хвилини нашої сім'ї. Там інше інформаційне поле, воно страшне... Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде", - сказала Сумська.

Заслужена артистка України пояснила, що її дочка Антоніна не може просто так виїхати з РФ з двома маленькими дітьми, мовляв, вона в декреті.

"Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона в декреті. Кинути свій будинок - ну як це... якби була така можливість, вона б це зробила. Поки такої можливості немає", - резюмувала Ольга.

Ольга Сумська та її старша дочка Антоніна (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Чоловік Сумської Віталій Борисюк додав, що багато їхніх друзів пишуть в особисті повідомлення. Вони розуміють, що відбувається в Україні, але бояться покарання. Мовляв, треба вибирати або сказати слово, або сісти за ґрати.

У коментарях у соцмережі програми українці висловили свою думку щодо зіркової родини.