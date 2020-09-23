День апостолів Петра і Павла: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла
Яке сьогодні свято. 23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У народі цей день називали "Павло-горобинник" через те, що вважалося, що саме в цей день горобина найсолодша в році.
Святі апостоли Петро і Павло (фото з відкритих джерел)
Тож 23 вересня люди збирали горобину. При цьому всі дерево не зривали і залишали трохи горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.
Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння, нервові або очні захворювання. Крім того, при застуді добре допомагають відвари й морси зі стиглої горобини.
Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобиновою деревиною виганяли бісів.
День ангела сьогодні відзначають: Тетяна, Андрій, Василь, Іван, Костянтин, Лука, Павло, Петро.
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