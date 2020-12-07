День Катерини: найкрасивіші привітання у листівках та СМС

7 грудня православна церква святкує День великомучениці Катерини. Катерину глибоко шанують і православні, і католики, і мусульмани. Ця свята жінка — приклад стійкості віри, жіночої краси та людської та духовної мудрості. В честь цієї святої також заснували іменини. Так, в цей день Катерини завжди можуть звернутися з молитвою до своєї небесної покровительки, отримати відповідь і допомогу. Як привітати дорогих Катерин з іменинами в цей день – читайте нижче.
Іменинами вважається день, присвячений пам'яті святого, чиїм ім'ям названо людину. За релігійними віруваннями, святий, на честь якого нас нарікають, стає нашим покровителем. Він оберігає нас від усіляких бід і нещасть упродовж всього нашого життя. Ось чому це свято ще називають днем ангела.
Сьоме грудня – Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Найкращу й дорогу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!
***
Хай Катю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
В день ангела хочу побажати тобі, Катрусю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували вдача, процвітання і успіх.
***
Катерино, Вас вітаєм,
щастя й радості бажаєм!
Щоб збулися мрії всі,
Теплими щоб були дні,
Весни в душі і позитива,
Добробуту, від долі-дива:
справи легко щоб вдавались,
негаразди геть забрались!
А ще щоб довгії і многії літа
Зозуля накувала Вам життя!
***
Зі Святом святої Катерини! Світла в душі, мирських благ та успіхів у добрих справах! Нехай світло осяює дорогу, всипану щастям і любов'ю!
***
Бажаю в День святої Катерини тобі величезного щастя, добра в серці, віри в душі і виконання всіх бажань! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає йти правильною дорогою! Нехай кожна мить буде сповнена любові, позитиву і успіху!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о Катя, ти моє дитя!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Катерина, найкращі привітання!
***
Катя, хочу привітати
з іменинами Тебе
І здоров'я побажати,
хай Тобі в житті везе!
Щоб Ангел був завжди з Тобою,
охороняв Тебе від бід,
А ще Катрусю я бажаю,
щасливих довгих Тобі літ!
***
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
В житті бажаю радіти,
Й ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
Катю люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
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