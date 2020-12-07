День Катерини: найкрасивіші привітання у листівках та СМС

7 грудня православна церква святкує День великомучениці Катерини. Катерину глибоко шанують і православні, і католики, і мусульмани. Ця свята жінка — приклад стійкості віри, жіночої краси та людської та духовної мудрості. В честь цієї святої також заснували іменини. Так, в цей день Катерини завжди можуть звернутися з молитвою до своєї небесної покровительки, отримати відповідь і допомогу. Як привітати дорогих Катерин з іменинами в цей день – читайте нижче.

Іменинами вважається день, присвячений пам'яті святого, чиїм ім'ям названо людину. За релігійними віруваннями, святий, на честь якого нас нарікають, стає нашим покровителем. Він оберігає нас від усіляких бід і нещасть упродовж всього нашого життя. Ось чому це свято ще називають днем ангела.

Красиві привітання з Днем ангела Катерини

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Найкращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

***

Хай Катю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

В день ангела хочу побажати тобі, Катрусю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав у всіх твоїх справах — домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували вдача, процвітання і успіх.

***

Катерино, Вас вітаєм,

щастя й радості бажаєм!

Щоб збулися мрії всі,

Теплими щоб були дні,

Весни в душі і позитива,

Добробуту, від долі-дива:

справи легко щоб вдавались,

негаразди геть забрались!

А ще щоб довгії і многії літа

Зозуля накувала Вам життя!

***

Зі Святом святої Катерини! Світла в душі, мирських благ та успіхів у добрих справах! Нехай світло осяює дорогу, всипану щастям і любов'ю!

***

Бажаю в День святої Катерини тобі величезного щастя, добра в серці, віри в душі і виконання всіх бажань! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе і допомагає йти правильною дорогою! Нехай кожна мить буде сповнена любові, позитиву і успіху!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Катя, ти моє дитя!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем Ангела Катерина, найкращі привітання!

***

Катя, хочу привітати

з іменинами Тебе

І здоров'я побажати,

хай Тобі в житті везе!

Щоб Ангел був завжди з Тобою,

охороняв Тебе від бід,

А ще Катрусю я бажаю,

щасливих довгих Тобі літ!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Катю люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

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