День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети

28 липня 2021 року святкується день Хрещення Київської Русі.
У нашому матеріалі нижче читайте про всі традиції і прикмети цього свята.
Першим обряд хрещення справив князь Володимир, якого в ряді джерел називають не інакше, як Володимир Червоне Сонечко. А якщо врахувати, що, згідно з народними віруваннями, сонце в цей день світить особливо яскраво, то не дивно, що саме зараз, 28 липня, згадують про князя і хрещення Русі. Жінкам в цей день належало добре відпочити. В поле і зовсім не варто було виходити, оскільки вважали, що там розгулює нечиста сила.
Говорили, що якщо 28 липня встановлюється сонячна погода - це справжнє щастя і удача, адже саме зараз сонячні промені є найкориснішими, оскільки дарують силу і здоров'я. Однак навіть тепла погода 28 липня не зупиняє наближення осені, що дуже відчувається і навіть помітно, якщо звернути увагу на природу навколо. Наприклад, починають жовтіти листя у липи, а в лісі з'являється все більше і більше грибів, особливо, підосичників і білих.
Іменинники цього дня - Василь, Володимир. Привітайте їх з днем ангела!
Раніше ми писали про все православні свята, які відзначатимуться в серпні 2021.