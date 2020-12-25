День мученика Олександра: найсуворіші заборони і прикмети цього дня

25 грудня православна церква вшановує пам'ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського. Святий Олександр народився в кінці II століття в Каппадокії. Наставниками Олександра були великі вчителі християнської церкви пресвітер Пантен і Климент Олександрійський. Також Олександр навчався і товаришував із увійшов в історію Оригеном (грецький християнський теолог, філософ, учений).



У цей день вшановують пам'ять мученика Олександра (фото: halchevskpravoslavniy.ru)



Також в цей день православні віруючі відзначають день пам'яті Спиридона Триміфунтського, або Саламінського. На Русі цей день називали "Спиридон", "Спиридон-сонцеворот", "Спиридон-поворотник", "Спиридон-поворот", "сонцеворот", "солноворот", "Спиридонів день".

В цей час тривають найкоротші дні та найдовші ночі, але відбувається сонцеворот – день перестає скорочуватись. Про це часу на Русі казали: "Сонце на літо – зима на мороз".

Вважалося, що сам Спиридон сонце повертає на літо і спостерігає, щоб воно не ховалося від людей, а сонце з цього дня вбирається у святковий сарафан і кокошник, сідає на віз і їде в теплі країни.

Прикмети і заборони 25 грудня

Згідно з повір'ями, зима з цього дня ходить у ведмежій шкурі, стукає по дахах і будить людей вночі топити печі. Часто вона гуляє по полях, збираючи за собою низки хуртовин. Якщо зима бродить по лісі, то сипле з рукава іній, якщо по річці йде під слідом своїм заморожує воду на три метри.

Мисливцям в цей день не можна було ходити в ліс, оскільки вважалося, що в цей день ведмідь перевертається в барлозі з одного боку на інший і його легко розбудить.

У цей день наші пращури пильно спостерігали за погодою. Вважалося, що з якого боку подме вітер, з тої й буде він дути до весняного рівнодення. Також по погоді перших дванадцяти днів, наступних за Спиридоном, судили про погоду кожного із дванадцяти місяців наступаючого року.



Також католики святкують у цей день Різдво.

У Святвечір не можна їсти до початку самої вечері.

Після Святої Вечері не можна прибирати страви зі столу до настання самого Різдва.

Різдво не можна одягати старий одяг.

Нікому цей день не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

У цей день іменини святкують – Олександр, Спиридон.

Як ми писали раніше, ці речі потрібно викинути перед Новим роком, щоб у хату увійшло щастя.