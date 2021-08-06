День пам'яті святих Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, прикмети

6 серпня (24 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих страстотерпців Бориса і Гліба.
Що не можна робити в цей день, хто відзначає день ангела, важливі традиції і прикмети - читайте далі в нашому матеріалі.
Згідно з літописами, вони були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Русі і були виховані в дусі християнської віри. Пізніше за жорстокість Святополка прозвали "Окаянний". Борис і Гліб були щирими християнами і прийняли свою смерть як мученики за віру Христову. Стали першими святими і мучениками Київської Русі, на честь яких відкрито багато храмів.
З цього дня наставав найвідповідальніший час для селян – жнива, яка підбивала підсумки багатоденної праці людей.
Також тривав період збору ягід, встигали черемха і смородина, з яких господині робили заготовки на зиму. На Русі черемха цінувалася за цілющі властивості. Соком свіжих ягід лікували різні шкірні хвороби, в сушеному вигляді черемха використовувалася для лікування інфекцій і запалень.
У цей день іменини святкують Борис, Гліб, Давид, Полікарп, Роман, Христина. Привітайте цих людей з днем ангела!
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