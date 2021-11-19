День Павла Сповідника: що це за особлива дата, і що сьогодні не можна робити

У народі свято отримало назву Павло Криголом, бо в цей день починала замерзати вода в озерах і річках.

Після обрання архієпископом в 337 році Павло зіткнувся з численними гоніннями через напади прихильників аріанства, кілька разів був вигнаний з Константинополя, жив у Римі, був у Сирії та Вірменії, де прийняв мученицьку смерть. У місті Кукуз в 350 році під час Божественної літургії в храм увірвалися Аріани, схопили Павла і шість діб морили його голодом, а потім задушили його ж святительським омофором.

Наші предки в день Павла сповідника вірили, що можна залучити удачу і достаток, якщо дотримуватися певних правил.

Що можна і не можна робити в цей день

Вважалося, що якщо цей день провести з сім'єю, то весь рік не буде сварок і протиріч між рідними.

Обіцянка, дана на Павла сповідника, обов'язково потрібно було втілити в життя і виконати в цей день, тоді можна заручитися великою удачею.

Якщо виникала необхідність відправитися в дорогу, то по можливості подорож переносили на іншу дату, через те, що для подорожніх 19 листопада вважали нещасливим днем.

Ще одне правило стосувалося боргів - якщо не розплатитися до закінчення дня Павла сповідника, то можна весь рік відчувати проблеми з грошима і винести достаток з дому.

Головні прикмети в день Павла Сповідника:

Якщо 19 листопада почався снігопад, то вся зима буде в заметах;

Якщо в цей день погода безвітряна, то скоро вдарять морози;

Сильні холоди також віщувала велика кількість зірок в нічному небі, а коли їх не видно, то на наступний день повинен піти снігопад;

Якщо на водоймі утворився гладкий лід 19 листопада, то це обіцяло багатий урожай.

Іменинники цього дня - Ніна, Олександра. Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Клавдія, Микита, Микола, Павло, Серафима. Привітайте їх з днем ангела!