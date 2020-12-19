День святого Миколая: прикмети і традиції, що не можна робити в це свято

День святого Миколая православні християни по всьому світу відзначають 19 грудня і вважають не тільки великим релігійним, але й одним з найулюбленіших народних свят. За традицією прийнято дарувати подарунки рідним і друзям, давати милостиню, молитися святому про здоров'я і просити про виконання заповітних бажань.

Так, цієї ночі діти отримують подарунки під подушками і в своїй взуття, тому щиро вірять у чудо, звершуване святим Миколаєм і вчаться бути милосердними. Чудотворець опікується також воїнів, моряків, водіїв, подорожуючих, студентів і торговців.

У День Святого Миколая ще з часів Київської Русі-України наші предки вшановували пам'ять чудотворця і дотримувалися певних правил, щоб примножити достаток у домі, захиститися від хвороб і захистити душу від зла.

Святий Микола Чудотворець (фото: azbyka.ru)

Сам свято прийшло до нас ще в XI столітті за часів князя Всеволода Ярославовича. У сучасному світі в англомовних країнах святий ототожнюється з Сантою Клаусом, який обдаровує дітей на Різдво.

Святий Микола Чудотворець - це історична особистість, єпископ міста Миру в Малій Азії. Священник жив в III столітті і своїм милосердям заслужив винагороду у Бога - дар творити чудеса. Церква прославляє святого Миколая як помічника усім, хто опинився в біді та скорботи. У стародавніх рукописах згадуються випадки, коли при смерті люди після додатки до мощів зцілялися буквально в той же день.

Микола Чудотворець допомагав потопаючим, визволяв полонених, рятував від страти невинних, зціляв хворих, допомагав позбутися бідності і віддавав їжу голодним. Як свідчать легенди, Микола допоміг вийти заміж одній бідній дівчині, у якої не було приданого - святий підкинув через вікно в її кімнату шматок золота.

Традиції і табу в День Святого Миколая:

За давньою українською традицією, у День Святого Миколая найповажніші люди в селі збиралися разом і варили пшеничне пиво на свято. Влаштовувалася велика вечеря (але з пісними стравами на столі), після якої починалися гуляння. Дітям в цей день дарували особливе печиво - миколайчики.

19 грудня відзначають День святого Миколая

Важливим правилом вважали обов'язково роздати борги до кінця Дня Миколая, а в іншому випадку можна закликати в дім нужду і безгрошів'я в наступному році.

Вірили, що якщо в це свято не подбати про бідних або сиріт, то 7 років будеш терпіти збитки.

Також прийнято миритися і прощати. Є навіть така приказка: "На Миколу клич одного, клич і ворога, обидва будуть друзями".

Головні прикмети в День святого Миколая:

Якщо на Святого Миколая дерева вкриті інеєм, то влітку буде хороший урожай;

Якщо до 19 грудня дороги засипле снігом - значить, зима буде холодною і затяжною;

Якщо у цей день йде дощ - значить добре вродять озимі;

Скільки снігу випало на зимового Миколая - стільки буде трави на весняного Миколу (22 травня)

Як ми писали раніше, синоптик дала детальний прогноз погоди в Україні на день святого Миколая.