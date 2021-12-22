День святої Ганни: що потрібно зробити в день покровительки жінок і дітей

22 грудня всі православні вшановують пам'ять Святої Ганни. Ця свята вважається покровителькою жінок, материнства і дітей.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Святий прийнято підносити молитви в першу чергу про дітей. Бездітні просять для себе пізнати батьківське щастя, вагітні про легкі пологи, мами моляться за здоров'я і щастя своїх малюків.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку готували кашу зі свіжим рослинним маслом, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сили на весь рік.
У цей день жінки можуть собі дозволити розслабитися і відпочити. Попереду буде багато часу для прибирання і підготовки до прийдешніх свят.
Також жінкам, особливо вагітним, не можна 22 грудня займатися рукоділлям.
Заборонені сварки, лайка і суворе покарання піде для тих, хто умисного робить погані вчинки.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна залучити благополуччя і здоров'я у своє життя.
Іменинники цього дня - Ганна, Софрон, Степан (Стефан).
Читайте також, незвичайні новорічні традиції з усього світу.