День учителя 2020: найкрасивіші привітання у віршах, листівках і прозі

Привітайте улюблених педагогів з Днем вчителя в Україні гарними віршами, листівками і прозою
День вчителя в Україні традиційно відзначається у першу неділю жовтня. У 2020 році це буде 4-го числа. Але вітати педагогів та інших причетних до "Дня працівників освіти" починають вже у п'ятницю.
В цей день вітають не тільки шкільних педагогів, а також тих викладачів, які працюють в профтехучилищах, коледжах та інших навчальних закладах. Скажіть улюбленим педагогам теплі слова і присвятіть листівку, а в цьому вам допоможе наш матеріал.
Цікаво, що в Україні День учителя почали відзначати з 1965 року, а з 1994 року ми вітаємо улюблених педагогів офіційно на початку жовтня.
Є професія у світі -
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так! Любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!
***
Вчитель! Скільки сили треба,
Щоб навчити нас усіх,
І терпіння, і бажання,
І надій, і сподівання.
Вчитель наш - найкращий у світі,
Допоможе в хвилину важку,
І нехай тільки усмішки й квіти,
Він знайде на своєму шляху.
Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.
***
Як мати до діток,
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!..
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!..
У світі єдина,
У серці одна -
Учителька перша моя!
У нас є класний керівник,
Який для нас такий, як мама.
До нас, таких як є, він звик,
І любить нас усіх так само.
Усі роки веде в життя,
Вчить поважати і дружити.
І проводжає в майбуття,
Щоб жити в світі і творити.
Тож вдячні за науку ми,
І коли вийдемо зі школи
Ми будем справжніми людьми
Й не підведемо вас ніколи!
Спасибі, любі вчителі,
Уклін доземний рідній школі.
Ви всі - найкращі на землі!
За це ми дуже вдячні долі!
***
Вчитель - геройська це професія!
Не вірите? Думаєте, це весело?
Та це важче, ніж орати, воювати
І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!
Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!
Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!
Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!
А ми випробуємо його, безсумнівно.
Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним днем! Ми прекрасно розуміємо, наскільки вам важко і на які жертви іноді доводиться йти. Але ми бажаємо вам безмежного терпіння і життєвих сил!
***
З днем вчителя! Спасибі Вам за відкриті серця і відданість роботі, за любов, що віддаєте кожен день і величезну турботу за кожного свого учня. Нехай щастям і радістю, усмішками і перемогами відплатить Вам життя!
День вчителя 2020 (фото: freepik)
Вітаємо вчителів з їх професійним святом! Нехай накопичені Вами знання з покоління в покоління будуть передаватися, обростаючи все новими гілками. Бажаємо затишних вечорів, цікавих розмов і теплих слів.
***
Грандіозного особистого успіху, фінансової стабільності, досягнення цілей. Нехай життя буде наповнене змістом на будь-якому етапі, нехай всі потреби будуть успішно реалізовані і завжди буде здоровий глузд.
День вчителя 2020 (фото: pixabay)
Раніше ми писали, про що важливо пам'ятати у День вчителя, з яким педагогів починають вітати вже в п'ятницю, 2 жовтня.