День учителя 2020: найкрасивіші привітання у віршах, листівках і прозі

День вчителя в Україні традиційно відзначається у першу неділю жовтня. У 2020 році це буде 4-го числа. Але вітати педагогів та інших причетних до "Дня працівників освіти" починають вже у п'ятницю.

В цей день вітають не тільки шкільних педагогів, а також тих викладачів, які працюють в профтехучилищах, коледжах та інших навчальних закладах. Скажіть улюбленим педагогам теплі слова і присвятіть листівку, а в цьому вам допоможе наш матеріал.

Цікаво, що в Україні День учителя почали відзначати з 1965 року, а з 1994 року ми вітаємо улюблених педагогів офіційно на початку жовтня.

Як привітати вчителів віршами і красивими листівками

Є професія у світі -

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так! Любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш - найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки усмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!..

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна -

Учителька перша моя!

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати і дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

Тож вдячні за науку ми,

І коли вийдемо зі школи

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі - найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

***

Вчитель - геройська це професія!

Не вірите? Думаєте, це весело?

Та це важче, ніж орати, воювати

І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!

Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!

Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!

Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!

А ми випробуємо його, безсумнівно.

Привітання з Днем вчителя в прозі і гарних картинках

Дорогі наші вчителі! Вітаємо вас з вашим професійним днем! Ми прекрасно розуміємо, наскільки вам важко і на які жертви іноді доводиться йти. Але ми бажаємо вам безмежного терпіння і життєвих сил!

***

З днем вчителя! Спасибі Вам за відкриті серця і відданість роботі, за любов, що віддаєте кожен день і величезну турботу за кожного свого учня. Нехай щастям і радістю, усмішками і перемогами відплатить Вам життя!

День вчителя 2020 (фото: freepik)

Вітаємо вчителів з їх професійним святом! Нехай накопичені Вами знання з покоління в покоління будуть передаватися, обростаючи все новими гілками. Бажаємо затишних вечорів, цікавих розмов і теплих слів.

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Грандіозного особистого успіху, фінансової стабільності, досягнення цілей. Нехай життя буде наповнене змістом на будь-якому етапі, нехай всі потреби будуть успішно реалізовані і завжди буде здоровий глузд.

День вчителя 2020 (фото: pixabay)

Раніше ми писали, про що важливо пам'ятати у День вчителя, з яким педагогів починають вітати вже в п'ятницю, 2 жовтня.