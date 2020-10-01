День учителя в Україні 2020: про що важливо не забути в цей день

День вчителя в Україні у 2020 році ми будемо відзначати 4 жовтня. Офіційно свято називається "День працівників освіти" і найважливішою традицією є привітати улюблених педагогів. Але не варто забувати, що в цей день варто сказати теплі слова не лише вчителям, а й усім людям, які причетні до нелегкої праці у сфері освіти.

Згідно з традицією свято відзначається в першу неділю жовтня, тому дата постійно "ковзає". А ось Всесвітній день вчителів (англ. World Teachers' Day) відзначають 5 жовтня.

Важливо також пам'ятати, що працівників освіти за давнім звичаєм вітають зі святом у п'ятницю, напередодні неділі. Тобто вже 2 жовтня варто говорити гарні слова улюбленим вчителям, які стали для багатьох другими батьками.

День вчителя 2020 в Україні (фото: freepik)

В Україні це свято почали відзначати з 1965 року, а офіційно - тільки з 1980-го. Після здобуття незалежності День вчителів встановили відзначати щорічно у першу неділю жовтня 1994 року.

Одним з видів вшанування вчителів є так званий "День самоврядування", коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. У багатьох школах цей день є скороченим, а після нього часто проводяться концерти.

Але в цьому році через карантин День вчителя буде більш скромним. Принаймні, урочисті концерти в замкнутому приміщенні точно проводитися не будуть.

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