День вчителя в Україні: неймовірно красиві щирі привітання та листівки

День учителя 2020 в Україні (ілюстративне фото: freepik.com)

Вітають з днем вчителя не тільки шкільних педагогів, але всіх, хто дає знання

День вчителя в Україні є одним з найбільших професійних свят. У кожного в житті був учитель, якому ми вдячні за подаровані знання. День учителя, коли ми можемо висловити слова подяки тим, хто роками вкладав у нас знання святкується щорічно 4 жовтня.

В цей день заведено вітати не тільки шкільних педагогів, але і співробітників університетів і всіх, хто причетний до освітнього процесу. Багато хто надсилає вітальні листівки, дарує букети тим, хто допомагає їм розвинути свої таланти в музиці, малюванні та навіть хореографії.

Як привітати вчителів у віршах, прозі та листівками

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров'я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серці нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

***

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Вчительська доля хай квітчає,

Знання діток поповняє.

Щоб вони успішні були,

Всі екзамени здати могли.

Щоб зарплата вам відповідала,

Всі бажання втілити допомагала.

Щоб лиш щастя від роботи було,

Вам задоволення воно несло.

***

Спасибі вам, учителі,

Що йдем сміливо по Землі,

Що знаєм все про океани,

І чули навіть про лимани...

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплії слова.

За всі знання, що дали нам,

За це ми ДЯКУЄМО Вам!

***

За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,

Спасибі, дорогі учителі.

За ласку Вашу, чуйність і турботу,

За те, що підняли нас на крилі,

За повсякденну, кропітку роботу

Спасибі, дорогі учителі.

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

З днем учителя бажаю

Вас сьогодні від душі.

Успіхів нехай досягнуть

Учні ваші славні всі.

Сил, терпіння вам, любові,

Розуміння і тепла,

Слава вам, як педагогу,

Радості вам і добра.

Я бажаю, щоб пишались

Вихованцями завжди,

Хай життя дарує блага,

Хай не стрінеться біди.

***

Привітати з Днем вчителя всіх, хто обрав цю важку працю і з гідністю її несе — це наш великий і приємний обов'язок, який ми з радістю і хвилюванням виконуємо. Дякуємо вам, дорогі вчителі України, за те, що ви не нарікаєте на труднощі й продовжуєте давати знання нашим дітям, допомагаючи їм увійти в непросте доросле життя, де їм знадобляться ваші добрі поради. Ми цінуємо вашу роботу і з усього серця висловлюємо свою подяку.

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Що означає бути вчителем? Це нескінченна низка дитячих облич і доль, у кожній з яких вчитель залишає свій слід. Вітаємо з професійним святом всіх вчителів України. Нехай ваші учні будуть вдячні, нехай будь-який урок починається з радості на обличчях і нехай ваша праця завжди буде оцінена гідно.

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Вітаємо шановних вчителів зі святом! Бажаємо вам свіжих раціональних ідей на роботі, творчих успіхів, процвітання в педагогічній діяльності та розумних учнів. Дякуємо вам за працю, за всевидюче око, яке спостерігає за нашими дітьми, за терпіння і добро. Чудового вам здоров'я і заслужених нагород у житті. З Днем вчителя!

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