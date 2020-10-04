День учителя в Украине: невероятно красивые искренние поздравления и открытки

Поздравляют с днем учителя не только школьных педагогов, но всех, кто дает знания

День учителя в Украине является одним из самых крупных профессиональных праздников. У каждого в жизни был учитель, которому мы благодарны за подаренные знания. День учителя, когда мы можем выразить слова благодарности тем, кто годами вкладывал в нас знания празднуется ежегодно 4 октября.

В этот день принято поздравлять не только школьных педагогов, но и сотрудников университетов и всех, кто причастен к образовательному процессу. Многие отправляют поздравительные открытки и дарят букеты тем, кто помогает им развить свои таланты в музыке, рисовании и даже хореографии.

Как поздравить учителей в стихах, прозе и открытками

От чистого сердца, учитель родной,

Поздравить хотим вас мы с датой такой.

Ваш праздник как дань доброте и уму,

Ведь учите нас вы не только письму.

Вы в души хотите вложить нам зерно,

Чтоб стать нам людьми помогало оно.

Желаем удачи, желаем тепла,

Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла.

Пусть счастья и благ всех вам будет хватать,

А мы вас готовы вовек уважать.

Когда же закончится наш школьный путь,

Нам знания горы помогут свернуть.

***

Начался учебный год —

Вновь у вас полно забот.

Их на время отложите

И сегодня отдохните!

Мы желаем вам успехов,

Больше радости и смеха,

Пусть вам этот школьный год

Только счастье принесет,

Пусть дела идут отлично,

И зарплата пусть прилично

Вырастет, как на дрожжах,

Престиж профессии подняв!

***

Нелегкий труд ваш благороден.

Поклон вам низкий до земли.

Профессоров и бизнесменов,

Врачей вы воспитать смогли.

Юристов, технарей, военных...

Сегодня всех не перечесть!

Для Маш и Насть, для Пети с Вовой

У вас местечко в сердце есть.

Сегодня все мы поздравляем

Своих родных учителей.

Здоровья, счастья вам желаем,

Всех благ и только мирных дней.

***

У вас нелегкая задача —

Детишкам знания нести,

Желаем искренне удачи

На вашем трудовом пути.

Учитель — гордое призванье,

Вам уваженье и почет,

И пусть в награду за старанья

Растет зарплата круглый год!

***

День учителя пусть дарит

Веру в чудо и добро,

Перспективы удивляют,

На душе живет тепло!

Пусть открытий новых море

Чистым светом поражает,

Жизнь желания исполнит,

А глаза всегда сияют!

***

Учить детей — благое дело,

Они — наш будущий народ,

Несите это знамя смело

Без оправданий и хлопот.

Умы и души вдохновляйте,

Дарите знаний красоту,

Надежды трепет не теряйте,

Давайте шансы на мечту.

***

В День учителя мы все желаем вам,

Чтоб в работе радость находили,

Чтоб читалось счастье по глазам,

Чтобы никогда вы не грустили!

Руки ваши от цветов пусть лишь болят,

Вы таких достойны комплиментов!

И желаем повышения зарплат,

Много-много радостных моментов!

***

Поздравить с Днем учителя всех, кто выбрал эту тяжелый труд и с достоинством его несет — это наша великая и приятная обязанность, которую мы с удовольствием и волнением выполняем. Спасибо вам, дорогие учителя Украины, за то, что вы не сетуете на трудности и продолжаете давать знания нашим детям, помогая им войти в непростую взрослую жизнь, где им пригодятся ваши добрые советы. Мы ценим вашу работу и от всей души выражаем свою благодарность.

***

Что значит быть учителем? Это бесконечная вереница детских лиц и судеб, в каждой из которых учитель оставляет свой след. Поздравляем с профессиональным праздником всех учителей Украины. Пусть ваши ученики будут благодарны, пусть любой урок начинается с радости на лицах и пусть ваш труд всегда будет оценен по достоинству.

***

Поздравляем уважаемых учителей с праздником! Желаем вам свежих рациональных идей на работе, творческих успехов, процветания в педагогической деятельности и умных учеников. Благодарим вас за труд, за всевидящее око, наблюдающее за нашими детьми, за терпение и добро. Превосходного вам здоровья и заслуженных наград в жизни. С Днем учителя!

Ранее мы писали, о чем важно помнить в День учителя.