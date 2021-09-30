День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити в цей особливий день, прикмети свята

30 вересня в Україні відзначають іменини святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.
Що можна і не можна робити в cвято, важливі прикмети, заборони і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі.
У цей день православні християни вшановують пам'ять святих римських мучениць, які в II столітті не піддалися на вмовляння поклонитися язичницьким ідолам навіть опинившись перед загрозою жорстоких тортур і смерті. Після цього церква визнала Віру, Надію, Любов і Софію покровительками всіх жінок.
В Україні іменини праведниць починаючи з давніх часів проводяться з особливими обрядами, традиціями і супроводжуються деякими важливими правилами і заборонами.
Згідно зі старовинними переказами, вдова Софія (її ім'я означає "премудрість") назвала своїх дочок іменами трьох головних християнських чеснот - Віра, Надія і любов. Жінка виховувала дівчаток у християнській вірі, що на той час було майже нонсенсом. Тому, коли чутка про це дійшла до імператора Адріана, той вирішив спочатку подарунками, потім умовляннями, і нарешті грізними погрозами змусити Софію і її дочок зректися своєї віри.
У 137 році вони піддавалися звірячим катуванням, але не відступили від Бога. У підсумку римський імператор-тиран наказав обезголовити дівчаток. На той момент Вірі було 12 років, Надії - 10, а Любові тільки 9.
Легенда свідчить, що під час тортур молодшої дівчинки з неба зійшла Божа благодать і осушила росою вогонь в печі, а іскри з неї залишили опіки на тілі самого Адріана. У своєму шаленстві імператор змусив Софію дивитися на тортури і страту її дочок, а її саму залишив в живих.
Після похорону дітей Софія залишилася сидіти біля їх могили, безперервно молячись. На третій день вона сама померла... Згодом церква зарахувала Софію та її дочок до лику святих, а їхні мощі з 777 року покояться в церкві Ешо, що в Ельзасі.
30 вересня, в День святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, чоловіки-предки українців влаштовували дружинам, матерям і дочкам святковий день і самі виконували всю роботу.
Тому вважається, що сьогодні працювати жінкам строго заборонено. Мало того, колись праця жінки в цей день вважалася гріхом, бо будь-яке діяння по дому могло позбавити "трудоголиць" заступництва мучениць, а це своєю чергою обіцяло нещастя в сімейному житті.
Згідно з повір'ями і традиціями, жінки повинні починати цей день з такого обряду: з самого ранку потрібно виплакатися - тоді весь рік не буде причин лити сльози. Крім того, ранковий плач здатний залікувати душевні і тілесні рани, відвести від себе і всієї родини можливий пристріт і наговори лихих людей. А ще сльози посприяють зміцненню любові і вірності чоловіків, і зближенню з нареченими. Цей обряд наші предки вважали найпотужнішим оберегом 30 Вересня.
У церквах було заведено 30 вересня ставити дві свічки перед образом Ісуса Христа, а третю свічку жінки несли додому і ставили її у святковий коровай. При цьому над короваєм вимовлялася молитва про благополуччя в родині. Після, звичайно, святковим хлібом Українки пригощали близьких.
Сьогодні день ангела не тільки у Віри, Надії, Любові та Софії, а ще в Ірини, Олександри, Павла та Івана. Привітайте їх з іменинами!
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