День зимового сонцестояння: що обов'язково потрібно зробити в астрономічний Новий рік

День зимового сонцестояння настане у 2020-му вже зовсім скоро - 21 грудня. Дату називають астрономічним Новим роком, а в народі також прижилося вираз "північ року".

Люди з давніх часів вірили, що в цей день з'єднуються стихії вогню, землі, води та повітря, і вважали дату магічною та енергетично дуже насиченою, а свято - сакральним.

Ця важлива астрологічна подія року, що минає, співпаде з рідкісним поєднанням найбільших планет нашої системи, коли Сатурн і Юпітер максимально зближуються. У 2020-му вперше за 800 років ми зможемо спостерігати, як на небосхилі засяє Різдвяна зірка, яку також називають Вифлеємською.

Світанок у цей найкоротший день у році розпочнеться о 7:56 за Києвом, а сховається сонце через вісім годин - о 15:56. Світило буде знаходитися мінімально низько над горизонтом о 12:02. Після дати тривалість світлового дня почне потроху зростати, а ніч буде ставати коротшою.

День зимового сонцестояння в 2020 році буде 21 грудня (фото: pixabay.com/AlainAudet)

Що потрібно зробити в день зимового сонцестояння

Вважалося, що в цей день обов'язково потрібно позбавити від непотрібних речей і відкинути погані думки. Якщо викинути одяг або предмети - справа нехитра, то для наведення ладу "в голові" практикували такий спосіб - негативні переживання чи помисли слід написати на папері та спалити на вогні просто неба.

Також пращури говорили, що у цей період небесне світило перероджується, оновлюється, народжується заново. Тому в різних культурах в день зимового сонцестояння проводили особливі ритуали очищення, спеціальні обряди: розпалювали багаття, котили палаюче колесо, прикрашали будинки свічками, ворожили.

Щоб заповітна мрія втілилася в життя, потрібно було записати її на білому листку паперу, спалити в полум'ї свічки вдома, а попіл зберігати - розвіяти його можна лише після того, як бажання збудеться.

Особлива увага приділялася складанню планів на майбутнє - вірили, що в день зимового сонцестояння енергія світила підживлює свідомість людини, прискорюючи реалізацію всього задуманого.

Для того, щоб зміцнити організм і захиститися від недуг на цілий рік, запалювали свічки та купалися саме при "живому" світлі.

Раніше повідомлялося, що астролог попередила про головну подію грудня, яке переверне наше життя.