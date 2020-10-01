Грошовий гороскоп на жовтень 2020 всім знакам Зодіаку: кого чекає грандіозний успіх

Гороскоп на жовтень 2020 для всіх знаків Зодіаку, підкаже, як найбільш результативно провести ці осінні дні. Астрологи назвали тих представників зодіакального кола, яким Всесвіт дасть найбільше "фінансових" шансів.

Кому вдасться вирватися з кола невдач? Хто почне заробляти більше? Кому треба менше витрачати і вчитися розпоряджатися своїми грошима? Для кого жовтень стане випробуванням на міцність бюджету? Про все це розповіли астрологи, пише SlovoFraza.

Овен

Вам треба проявляти уважність і творче мислення. Тільки в такому випадку ви зможете зірвати більше грошових бонусів. Астрологи кажуть, що в жовтні можливо все - від несподіваної спадщини, раптового підвищення до виграшу в лотерею. А щоб не втратити свої шанси, потрібно працювати і слухати підказки Всесвіту.

Телець

Тельцям в жовтні потрібно буде більше ризикувати і частіше вирішуватися на найсміливіші вчинки. Зберігайте спокій, не давайте поспішних обіцянок, не плануйте важливі ділові зустрічі. Особливо ризиковано все це робити на початку місяця. Якщо ви хочете проявити свої найсильніші сторони, розвивайте впевненість у собі. А в прийнятті правильних рішень вам допоможе інтуїція.

Близнюки

У вас цілий місяць буде піднесений робочий настрій, ви будете націлені на успіх, всі справи будуть вирішуватися легко і швидко. По плечу вам буде і звичайна рутина, і аналітична, і навіть творча робота. Щоб зберегти баланс душі, не забувайте про відпочинок. Ходіть на вечірки, зустрічайтеся з друзями. Вони зможуть дати вам фінансові ідеї або практичну допомогу.

Рак

У вас в жовтні з'явиться можливість для нарощування доходу. Середина місяця принесе непередбачені витрати, а також хвилювання і сумніви про прийняті рішення. Не піддавайтеся на провокації, і намагайтеся нейтралізувати негативні тенденції. Вам потрібно знайти твердість і впевненість у собі, адже вслід за настроєм може впасти і ваш дохід.

Лев

Жовтень стане одним з найбільш вдалих місяців для вас. Ви зможете зміцнити свої позиції, підкорити нові кар'єрні вершини, зробите великі покупки. При цьому не варто витрачати гроші на дрібниці, адже задоволення буде короткостроковим, а пролом в бюджеті - серйозним. Щоб уникнути труднощів і фінансових проблем, уникайте імпульсивних витрат.

Діва

Вас чекає повний метушні місяць, коли важливо не приймати необдуманих рішень. Проявіть спокій, розміреність, будьте уважні до дрібниць. А всі майбутні поїздки, витрати, великі покупки намагайтеся обговорювати на сімейній раді. Серйозна помилка може призвести до фінансових проблем. Вчасно знайдіть і усуньте все, що може відвести вас не туди.

Терези

Терезів чекає грошова удача в епіцентрі осені. У жовтні ви можете не витрачати нічого зайвого, пропозиції будуть на рідкість вигідними. Ваше везіння і продуманість вчинків приведуть до того, що вже до кінця місяця ваш бюджет поповниться. Астрологи кажуть, що цієї осені удача усміхнеться сміливим, рішучим і активним.

Скорпіон

Вам слід уважно перевіряти всі пропозиції, що надходять, і не братися за сумнівні справи. Для великих покупок час теж не підходить. Не буде труднощів з тим, щоб позичити відсутні ресурси, при цьому борги потім вийде легко віддати. Астрологи рекомендують до листопада позбутися від усього, що заважає добиватися успіху і не приносить ніяких результатів.

Стрілець

Вас чекає гармонійний період і відкриється прямий шлях до фінансового достатку. Багато подій будуть сформовані особистими якостями і перемогами з минулого. Утім, щоб досягти максимуму, доведеться докласти чимало зусиль. Астрологи радять у перших числах жовтня розпланувати грошові витрати на місяць і мінімізувати незаплановані витрати.

Козеріг

У Козерогів з'явиться непритаманне бажання витратити гроші на непотрібні речі і розваги. Зросте ймовірність помилок. Оскільки місяць виявиться нестійким в плані фінансів, важливо проявити спокій, зайнятися тренуванням духа. Астрологи радять присвятити перший тиждень жовтня роботі з фінансовою енергетикою: особиста енергія може піти на спад.

Водолій

У жовтні ви будете схильні до імпульсивних і необачних вчинків, через які можливі великі фінансові збитки. Астрологи радять проявити обережність у фінансових справах. Підказки долі, власна інтуїція та думка більш досвідчених людей дадуть шанс розвернути життя на краще: у професійній сфері відкриються перспективні ситуації, які дадуть поштовх до підвищення.

Риби

У діловій сфері у вас все буде чудово - ви будете впевнено займати високе місце, до вас будуть прислухатися, ловити кожне слово, а ваші рішення - поважати. Очікуються приємні новини щодо поліпшення умов праці, зростання зарплати. Успіхи в роботі принесе підвищення фінансових можливостей. У жовтні вийде забути про відсотки, кредити і позики.

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