Дієтолог розповіла, як бути здоровою і сказати "ні" алергіям: важливі поради

Багато хто знає розхожу фразу: "Людина є те, що вона їсть". Для когось вона - каламбур, проте фахівці радять сприймати її буквально. Відома українська імунолог і дієтолог Людмила Гончарова називає причиною багатьох хронічних захворювань харчові алергії, пов'язані з неправильним харчуванням.

Експерт підкреслює: харчові алергії - основа розвитку хронічних захворювань. Сьогодні визначають три типи харчових алергій, незабаром до них почнуть відносити і четвертий тип - геномна харчова.

"Всі види алергії супроводжуються набряком слизових оболонок органів і систем, починаючи від оболонок мозку до повного набряку слизової кишечника. Постійний вплив на організм алергену протягом 30-40 років може призвести до розвитку таких захворювань: рання деменція, інсульт, паркінсонізм, аутоімунні тиреоїдити, катаракта, захворювання головного мозку з розладами психічної діяльності, онкологія", - зазначає Гончарова.

чи Можна уникнути небажаних наслідків від впливу алергенів на організм? Так! Для цього потрібно зробити чотири аллергоскрининга, щоб виявити чужорідні білкові продукти, а після – виключити їх назавжди зі свого раціону.

Якщо ви ще не здали аналізи на всі чотири виду алергій і спостерігаєте за собою погане самопочуття, вам допоможе кілька простих правил:

Відмовтеся від будь-яких маринадів, консервації та соління. Вони – отрута для нашого організму. Збагатите ваш щоденний раціон натуральними продуктами. Не забувайте протягом дня пити чисту воду. Розрахувати вашу норму води допоможе формула: для дітей - 80 мл на кілограм ваги, для дорослої людини - 50 мл на кілограм ваги. Замініть кухонну сіль на гімалайську. Блюдо краще солити вже готове в тарілці. Намагайтеся не вживати їжу, смажену на олії. Віддайте перевагу страв на грилі, приготованим на антипригарном покритті або запеченим у скляному посуді. Тільки тоді ви отримаєте максимальну користь від страви. Харчуйтеся за законами свого організму (саме ДНК і хромосом), прислухайтеся до нього і не забувайте посміхатися і радіти життю. 85% серотоніну – гормону щастя, виробляється в кишечнику саме від тієї їжі, яку здатний засвоїти ваш організм.

Йдучи за ним, ви відчуєте, як почнете оздоровлюватися й очищатися, станете щасливим і привабливим для оточуючих.

"Важливо пам'ятати, що ці поради не зможуть позбавити вас від основи хронічних захворювань і самих алергічних реакцій, а тільки знизять прояв. Для повного лікування необхідно зробити всі чотири тесту, а також проконсультуватися з лікарем. Вивчайте себе, дотримуйтесь порад і отримуйте від життя максимальне задоволення", - звернулася до українок Людмила Гончарова.

Генетичний дієтолог Людмила Гончарова (фото: instagram.com/doctor_goncharova)