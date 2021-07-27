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Дочка Олі Полякової звернулася за допомогою до психотерапевта після першого концерту

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Вівторок 27 липня 2021 17:18
Дочка Олі Полякової звернулася за допомогою до психотерапевта після першого концерту Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова розповіла про те, що її дочка відвідує психотерапевта після першого концерту зі своїм панк-рок-гуртом "Шви". Багато користувачів мережі сильно розкритикували виступ 16-річної Маші Полякової.

Про це українська співачка розповіла в Instagram.

За словами Олі Полякової, після спілкування з фахівцем з'ясувалося, що людиною рухає то, що їй необхідно довести своїм батькам, що вона чогось варта.

"З одного боку - це двигун власного прогресу, з іншого це поселяє в тобі почуття тривоги, що супроводжує тебе весь час, агресію, самобичування, апатію. А потрібно було, всього-на-всього, отримати крапельку підтримки і любові, від найрідніших", - написала співачка.

Вона також закликала батьків підтримувати своїх дітей і любити.

"Не позбавляйте своїх дітей того, що може перешкодити, поселити в їх душах рану, що зяє, яку вони повинні будуть заглушати, все своє життя, давайте просто любити", - додала Полякова.

Нагадаємо, гурт 16-річної Маші Полякової "Шви" дав перший виступ, який викликав неоднозначну реакцію в мережі, включаючи і за використання ненормативної лексики

Після цього Оля Полякова відповіла хейтерам щодо лайливої пісні своєї дочки.

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