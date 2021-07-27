Дочка Олі Полякової звернулася за допомогою до психотерапевта після першого концерту
Оля Полякова розповіла про те, що її дочка відвідує психотерапевта після першого концерту зі своїм панк-рок-гуртом "Шви". Багато користувачів мережі сильно розкритикували виступ 16-річної Маші Полякової.
Про це українська співачка розповіла в Instagram.
За словами Олі Полякової, після спілкування з фахівцем з'ясувалося, що людиною рухає то, що їй необхідно довести своїм батькам, що вона чогось варта.
"З одного боку - це двигун власного прогресу, з іншого це поселяє в тобі почуття тривоги, що супроводжує тебе весь час, агресію, самобичування, апатію. А потрібно було, всього-на-всього, отримати крапельку підтримки і любові, від найрідніших", - написала співачка.
Вона також закликала батьків підтримувати своїх дітей і любити.
"Не позбавляйте своїх дітей того, що може перешкодити, поселити в їх душах рану, що зяє, яку вони повинні будуть заглушати, все своє життя, давайте просто любити", - додала Полякова.
Нагадаємо, гурт 16-річної Маші Полякової "Шви" дав перший виступ, який викликав неоднозначну реакцію в мережі, включаючи і за використання ненормативної лексики
Після цього Оля Полякова відповіла хейтерам щодо лайливої пісні своєї дочки.