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Дочь Оли Поляковой обратилась за помощью к психотерапевту после первого концерта

Новина українською →
Вторник 27 июля 2021 17:18
Дочь Оли Поляковой обратилась за помощью к психотерапевту после первого концерта Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова рассказала о том, что ее дочь посещает психотерапевта после первого концерта со своей панк-рок-группой "Швы". Многие пользователи сети сильно раскритиковали выступление 16-летней Маши Поляковой.

Об этом украинская певица рассказала в Instagram.

По словам Оли Поляковой, после общения со специалистом выяснилось, что человеком движет то, что ему необходимо доказать своим родителям, что он чего-то стоит.

"С одной стороны - это двигатель собственного прогресса, с другой это поселяет в тебе чувство тревоги, сопровождающее тебя все время, агрессию, самобичевание, апатию. А нужно было, всего-навсего, получить капельку поддержки и любви, от самых родных", - написала певица.

Она также призвала родителей поддерживать своих детей и любить.

"Не лишайте своих детей того, что может помешать, поселить в их душах зияющую рану, которую они должны будут заглушать, всю свою жизнь, давайте просто любить", - добавила Полякова.

Напомним, группа 16-летней Маши Поляковой "Швы" дала первое выступление, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети, включая и за использование ненормативной лексики

После этого Оля Полякова ответила хейтерам касательно матерной песни своей дочери.

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