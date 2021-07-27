Дочь Оли Поляковой обратилась за помощью к психотерапевту после первого концерта
Оля Полякова рассказала о том, что ее дочь посещает психотерапевта после первого концерта со своей панк-рок-группой "Швы". Многие пользователи сети сильно раскритиковали выступление 16-летней Маши Поляковой.
Об этом украинская певица рассказала в Instagram.
По словам Оли Поляковой, после общения со специалистом выяснилось, что человеком движет то, что ему необходимо доказать своим родителям, что он чего-то стоит.
"С одной стороны - это двигатель собственного прогресса, с другой это поселяет в тебе чувство тревоги, сопровождающее тебя все время, агрессию, самобичевание, апатию. А нужно было, всего-навсего, получить капельку поддержки и любви, от самых родных", - написала певица.
Она также призвала родителей поддерживать своих детей и любить.
"Не лишайте своих детей того, что может помешать, поселить в их душах зияющую рану, которую они должны будут заглушать, всю свою жизнь, давайте просто любить", - добавила Полякова.
Напомним, группа 16-летней Маши Поляковой "Швы" дала первое выступление, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети, включая и за использование ненормативной лексики
После этого Оля Полякова ответила хейтерам касательно матерной песни своей дочери.