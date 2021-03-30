Дочка Сніжани Єгорової розповіла "Зірковому шляху", як відомі батьки розвинули в ній комплекси

Стася Ровинська успішна актриса, знає про кіно все з самого дитинства, адже її батьки - актриса і телеведуча Сніжана Єгорова і режисер Семен Горов. Здавалося, через професію батьків у Стасі Ровинської не було шансів вибрати іншу сферу, крім акторської, адже вона часто бувала і на знімальному майданчику, і за лаштунками театру.

Однак мрія стати акторкою у дівчини так і не з'явилася. І Сніжана Єгорова все ж підштовхнула дочка спробувати себе в акторстві.

Стася Ровинська (фото: facebook.com/stacy.egorova)

"Я не знала, ким я хочу бути. Це була найбільша проблема. Тому що мені хотілося і журналістом, і дизайнером, і тим і сем. Мама мені каже: "Давай на акторський". Я відповіла: "Ні, не хочу. Тому що завжди бракувало часу з тобою, я не хочу, щоб мої діти такими теж були покинутими". Вона каже: "Просто спробуємо, давай ти з моєю подругою-актрисою Вірою Кобзар просто позаймаєшся якийсь час". І я вирішила дійсно вступати. Я відчула, що мені це подобається. Я дуже переживала, що всі будуть говорити, що ти дочка Сніжани Єгорової, Семена Горова. У мене це така болюча була тема, тому що хочеться довести, що ти сама на щось здатна", - говорить Стася Ровинська на каналі "Україна".

Та навіть коли дівчина самостійно стала студенткою театрального Вишу, упереджене ставлення до неї через відомих батьків нікуди не зникло.

"У тебе немає права на помилку. Якщо у мене щось не виходило, це означало: "ти нездара. Була одна викладачка, яка говорила: "Зрозуміло, чому сюди взяли", - ділиться з "Зірковим шляхом" Стася Ровинська і додає, що вимогливими до неї були і її батьки, - вони хотіли, щоб я була або краще, або ніяк. Я грала в університеті головну роль в казці "Аліса в країні чудес". І я запросила папу і маму на нашу прем'єру. Ми думали, що все йде чудово. І потім у мене є монолог в зал. І я, коли побачила жорсткий вираз обличчя мами, починаю думати, що щось не так, чого вона так дивиться. І спектакль пройшов жахливо. Після спектаклю тільки я пішла зі сцени, мама і тато до мене підійшли і сказали: "Ти була гірше всіх. Ти розумієш, що всі були краще за тебе? Це було жахливо, нам було соромно. Це просто жесть була". Мені було дуже прикро, я почала плакати. Думаю - все, мені не потрібно цим займатися. Це дуже сильно вдарило по мені".

Стася Ровинська (фото: facebook.com/stacy.egorova)

Регулярна критика батьків неабияк вплинула на Стасю.

"Навіть зараз у мене ще таке залишається, що я не можу себе повністю відкрити перед своїми батьками. Тому що вони були дуже критичні до мене. Мені вже майже 30 років, а я відразу з ними така дитина. Я постійно працюю над своїми психологічними затискачами. Я чітко знала, що у мене була дитяча, не скажу, що травма, але дитячий комплекс такий", - говорить Стася Ровинська.

Дівчина у свій час страждала не тільки через надмірної вимогливості батьків, але і через їх сімейні чвари. Батьки розлучилися, коли їй було 7 років.

"Для мене це було дуже складно. І розлучення був складним. Вони не залишилися друзями. У мене взагалі з моїм татом сильний зв'язок. Ми схожі і зовні, і за характером. І іноді чула фрази: "Ти так схожа на свого батька". Мама мені говорила. І я відчувала, як ніби провину свою за це. І це теж на мене вплинуло. При формуванні мене як особистості. Тому що ти себе асоціюєш з мамою і з татом. І коли твій тато як кажуть, якусь погану, то ти теж як би трошки погана, коли тобі кажуть, що ти так схожа на свого батька з такою претензією. Я не звинувачую свою маму, вона не хотіла сказати щось погано. Але мені це дуже закарбувалося у свідомості. І для мене це був такий удар", - поділилася Стася.

За її словами, всі психологічні труднощі, які виникали в її житті, вона вирішувала і продовжує вирішувати сама, без допомоги психологів.

"Взагалі в голові я постійно веду якісь бесіди. Я себе бачу з боку добре і знаю, де у мене якісь мінуси, пропуски, треба проробити", - сказала Стася Ровинська на каналі "Україна".

Невтомна робота над упевненістю в собі допомогла дівчині стати успішною актрисою. А ще, каже, її дуже змінило материнство. Вперше Стася стала мамою у 21 рік, а зараз, у свої 28 вона вже мама трьох дітей - двох синів і доньки, якій ще немає і року.