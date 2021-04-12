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Дочка Сумської розповіла про булінг в школі: "знищували фізично і словесно"

Автор: Роман Мирончук

Дочка відомих українських акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анна розповіла про булінг в школі. 19-річна дівчина зізналася, що однокласники до неї часто чіплялися, а викладачі на це ніяк не реагували.

Про це дівчина розповіла в програмі "Зірковий шлях".

"Мене знищували як фізично, так і словесно. Більше, звичайно, дівчата чіплялися. Просто кожен раз змінювався склад класу і чомусь всі хлопці, як ніби їх намовили, просто накидалися на мене. І також вчителі насправді. Вони підхоплювали загальний прикол, стьоб наді мною", - згадала Анна.

Вона зізналася, що іноді її смикали за волосся, і це всі бачили вчителі, але нічого не говорили. Тоді дівчина просто бігла зі сльозами на очах в туалет.

Коли її знаменита мама приходила в школу, щоб внести кошти в фонд класу, вчителі говорили, що відносяться до її дочки, як і до всіх дітей. Але дівчина вдома батькам нічого не розповідала про це, і вони вже дізналися після випускного.

Ольга Сумська заявила, що була шокована після того, як дізналася через що довелося пройти її дочці. Актриса театру і кіно зазначила, що в дитинстві теж стикалася з булінгом, тому їй це знайомо.

Донька Сумської Анна розповіла про булиінг у школі (відео: YouTube)

Нагадаємо, під Сумами 13-річна школярка зацькувала вчителів.

Раніше дві українські школярки жорстоко побили третю через хлопця.

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Новини України шоубизОльга Сумська
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