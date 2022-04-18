Доктор Комаровський розказав, як "ефект магнезії" впливає на коронавірус

Наприклад, коли дуже болить голова, лікар робить людині укол магнезії. Але місце уколу болить так, що про голову пацієнт вже забуває. Це і є "ефект магнезії". І сьогодні він цілком проявився у зв'язку з воєнними діями.

Війна, втрати, евакуація, відсутність зв'язку з рідними, нерозуміння, що буде завтра - це так сильно б'є по психіці, що про COVID-19 всі вже забули.

"Однак люди, як і раніше, хворіють на коронавірус. Ті, хто був у групі ризику, так в ній і залишаються. Наприклад, сьогодні в Шанхаї дуже погана ситуація. Там велике зростання захворювань та смертності від ковіду", - сказав Комаровський.

Вже відомо, що розвиток депресії та синдрому панічних атак дуже характерний для постковідного періоду.

І багатьом людям, щоб покращити свій стан, дійсно потрібні антидепресанти.

Але дехто вважає, що ліки може призначити тільки психіатр або психотерапевт, яких непросто знайти у воєнний час.

"В Україні такі препарати може виписувати будь-який лікар", - пояснив доктор Комаровський.

"Але йому треба вміти підібрати потрібний препарат, навчити людину, як його приймати, розповісти, які можуть бути побічні ефекти та як важливо витримати встановлений курс лікування", - додав він.