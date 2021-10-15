Геть смуток: лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою

В осінній період ми відчуваємо різкий дефіцит сонячного світла, що покращує якість нашого сну, що призводить до порушення звичайних біоритмів. Такі періоди прийнято називати сезонними афективними розладами, а "в народі" - осінньою хандрою.

Також зміна температури негативно впливає на більшість людей, особливо на тих, які тільки недавно повернулися з відпусток.



Ці фактори впливають на загальний стан: важко рано вставати, не хочеться нічого робити, складно увійти в робочий режим. Відчуття мляве. У кого таке було? Впевнені, що у багатьох. Але що робити для того, щоб скоріше вибратися з цього стану?

Як впоратися з осінньою нудьгою:

1. Побільше бувати на свіжому повітрі

2. Збільшити активність: запишіться в спортзал, сходіть в басейн.

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Збільште кількість освітлення, багатьом це допомагає заповнити дефіцит світла.

4. Урізноманітніть харчування: максимум овочів і фруктів в будь-якому вигляді.



Ілюстративне фото (pexels.com)

А ще перевірте рівень вітаміну Д і приходьте на прийом до гастроентеролога - саме він вірно підбере ефективну форму і дозування препарату вітаміну Д з урахуванням всіх факторів, що впливають на його засвоєння.



Як тільки людина починає дотримуватися таких простих правил, то їй помітно легше пережити міжсезоння.