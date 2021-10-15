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Геть смуток: лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою

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П'ятниця 15 жовтня 2021 15:04
Геть смуток: лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В осінній період ми відчуваємо різкий дефіцит сонячного світла, що покращує якість нашого сну, що призводить до порушення звичайних біоритмів. Такі періоди прийнято називати сезонними афективними розладами, а "в народі" - осінньою хандрою.

Дієтолог-гастроентеролог Нурія Діанова поділилася в Instagram порадами, як же впоратися з таким станом.

Також зміна температури негативно впливає на більшість людей, особливо на тих, які тільки недавно повернулися з відпусток.

Ці фактори впливають на загальний стан: важко рано вставати, не хочеться нічого робити, складно увійти в робочий режим. Відчуття мляве. У кого таке було? Впевнені, що у багатьох. Але що робити для того, щоб скоріше вибратися з цього стану?

Як впоратися з осінньою нудьгою:

1. Побільше бувати на свіжому повітрі

2. Збільшити активність: запишіться в спортзал, сходіть в басейн.

Геть смуток: лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Збільште кількість освітлення, багатьом це допомагає заповнити дефіцит світла.

4. Урізноманітніть харчування: максимум овочів і фруктів в будь-якому вигляді.

Геть смуток: лікар дала поради, як впоратися з осінньою хандрою
Ілюстративне фото (pexels.com)

А ще перевірте рівень вітаміну Д і приходьте на прийом до гастроентеролога - саме він вірно підбере ефективну форму і дозування препарату вітаміну Д з урахуванням всіх факторів, що впливають на його засвоєння.

Як тільки людина починає дотримуватися таких простих правил, то їй помітно легше пережити міжсезоння.

Нагадаємо, раніше фітнес-тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська запропонувала 5 простих рекомендацій, як протистояти застуді і насолоджуватися золотою осінню.

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