Дістаємо пуховики і светри: синоптики назвали дату сильного похолодання в Україні

Погода в Україні приготувала температурні гойдалки на цьому тижні

Погода в Україні найближчими днями знову різко зміниться. Невеликі короткочасні дощі триватимуть в україні до п'ятниці, 6 листопада. А потім різко впаде температура повітря, але буде сухо.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 6 листопада, нічна температура повітря по всій країні різко впаде, до +1 +3 градусів, на ґрунті можливі заморозки. Денна температура повітря в більшості регіонів складе від +6 до +8 градусів. Трохи тепліше буде тільки на півдні України – там очікується від +3 до +5 градусів вночі, а вдень повітря прогріється до +8 +11 градусів.

У Києві 6 листопада невелика хмарність, без опадів. Вночі +2 +4 градуси, вдень +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 6 листопада

А на вихідних, 7 та 8 листопада, в Україні знову стрибне температура повітря. Очікуються сухі та сонячні дні. Нічна температура підніметься до +3 +6 градусів, а вдень у більшості областей прогріється до +10 +12 градусів, на півдні до +11 +13 градусів.

Тим часом в середу, 4 листопада, в Україні буде суха і хмарна погода. Опади пройдуть лише у західній частині країни. Температура повітря вночі від +3 до +6 градусів, на заході та півдні +6 +8 градусів.

Вдень на сході та півдні очікується від +12 до +15 градусів. У центрі, на півночі та заході від +9 до +12 градусів.

У Києві 4 листопада невелика хмарність, але без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 4 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики повідомили дату перших морозів в Україні.

А також ми розповідали про те, що з'явився детальний прогноз погоди в Україні на найближчу добу.