Дощі Україну не відпустять: кому доведеться взяти з собою парасольку

Погода в Україні місцями буде холодна і мерзенна

Погода в Україні у середу, 4 листопада, очікується похмура в декількох регіонах країни. Температура повітря трохи підвищиться і місцями прогріється до +15 +16 градусів.

На сході країни очікується суха погода, без опадів. Хмарно, з проясненнями. Нічна температура повітря складе +3 +5 градусів, місцями до +8 градусів. Вдень від +10 до +12 градусів, в Дніпрі, Луганській і Донецькій областях до +14 +15 градусів.

У південній частині країни без опадів, але синоптики прогнозують посилення вітру. Вночі в регіоні +5 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів. У Криму сухо, вночі +6 +8 градусів, удень +14 +16 градусів.

На півночі України невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів, вдень буде прохолодно, всього +9 +11 градусів.

Захід країни затягне хмарами й протягом дня там очікується дрібний дощ, сухо буде тільки в Хмельницькому. Вночі від +5 до +8 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

В центральній частині країни хмарно, але без опадів. Нічна температура становитиме +3 +6 градусів, удень повітря прогріється до +9 +12 градусів.

У Києві 4 листопада очікується суха погода, опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 4 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик повідомив, коли в Україні вдарять морози.

А також розповідали про те, в яких областях України очікується різка зміна погоди.