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Дощ, мокрий сніг та мороз: на Україну насувається справжня зима

Новость на русском → Понеділок 16 листопада 2020 20:44
Дощ, мокрий сніг та мороз: на Україну насувається справжня зима Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі добу стане морозною і сніжною

Погода в Україні у вівторок, 17 листопада, очікується похмура, місцями зі снігом і дощем. Частина країни ще порадіє плюсовій температурі, а частина – почне замерзати від денних морозів.

За даними Українського гідрометцентру, на сході країни сніг захопить Харківську, Луганську та Донецьку області. В інших областях – без істотних опадів. Нічна температура повітря опуститься до -2 -4 градусів, вдень очікується від -3 до +2 градусів.

У південних областях сильно похолодає, а дощ пройде лише в Одесі. Вночі від -2 до +1 градуса, вдень від +1 до +3 градусів. В Одесі вночі +4 +6, вдень прогріється до +10 градусів. У Криму без опадів, хмарно, вночі 0 +2 градуси, вдень +6 +8 градусів.

На півночі без істотних опадів, хмарно. Нічна температура повітря буде коливатися в межах 0 -2 градуси, вдень від 0 до +2 градусів.

Найтепліше буде у західних областях України, але там синоптики прогнозують дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень у більшості областей від +6 до +8 градусів, місцями до +10 градусів.

В центральній частині країни хмарно, без істотних опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +1 до +3 градусів.

У Києві 17 листопада можливий невеликий мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря складе -1 +1 градус, вдень очікується близько +1 градуса.

Дощ, мокрий сніг та мороз: на Україну насувається справжня зима

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про похолодання до -10 градусів.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз погоди в Україні до кінця року і на новорічні свята.

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