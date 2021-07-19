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Дощі і грози: синоптики розповіли, де похолодає

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Понеділок 19 липня 2021 06:50
Дощі і грози: синоптики розповіли, де похолодає Фото: погода в Україні 19 липня (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні 19 липня в деяких областях буде дощовою. При цьому на частині території температура повітря знизиться.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західних областях очікуються дощі з грозами. У Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях буде +24+26. У Закарпатській області +25+27.

Жителі північних областей також зіткнутися з дощами. У Чернігівській і Сумській областях +30+32.

У центральних регіонах дощі пройдуть в Черкаській і Кіровоградській областях. При цьому там буде +30+32 і +31+33 відповідно. У Полтавській області без опадів і +30+32, в Дніпропетровській області також без дощу +31+33.

На сході України без опадів. У Донецькій і Луганській області +34+36. У Харківській області +33+35.

У південних областях також без дощів. У Запорізькій і Херсонській областях +34+36. У Миколаївській області +33+35, в Одеській - +31+33.

У Криму також без опадів. Температура повітря на півострові становитиме +32+34.

У Києві очікується дощ з грозою і +28+30. При цьому буде дути північний вітер 5-10 м/с.

Дощі і грози: синоптики розповіли, де похолодає

Погода в Україні 19 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики говорили про те, що Україну чекають дві хвилі похолодання до кінця липня.

Ми також писали про те, що ОАЕ тестує технологію виклику дощу. Пустелю залило зливою.

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