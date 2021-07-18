Україну чекають дві хвилі похолодання до кінця липня

Погода в Україні до кінця липня очікується нестабільна, прийдуть хвилі істотного зниження температури повітря, з різницями у 10 градусів, і новими потепліннями. Перше похолодання намічається вже найближчим часом, а друге повинно буде відбутися ближче до кінця місяця.

Які температурні скачки намічаються з 18 липня по 1 серпня, ми розповімо на прикладі ряду обласних центрів, що охоплюють центр, північ, південь, захід і схід України.

У Києві температура повітря різко опуститься з +32 градусів 18 липня до +21 градуса вже 21 липня. Потім протягом тижня стовпчики термометрів продемонструють зростання знову до високих +30 градусів до 27 числа, а потім підуть скачки: 28 липня +22 градусів, 29 липня +27 градусів, 30 липня +20 градусів, 31 липня +26 градусів. До кінця місяця очікуються періодичні дощі з грозами, але багато опадів не буде.

У Харкові з 19-20 липня до 21-22 липня стовпчики термометрів впадуть з +33 до +21 градуса. Після цього протягом декількох днів потеплішає до +30 градусів. Ще один спад прогнозується до 30 липня, але вже до +23 градусів, і після знову піде невелике потепління.

В Одесі істотний спад температури повітря очікується з 20 на 21 липня, коли стовпчики термометрів опустяться з +33... +32 до +25 градусів. Далі до 1 серпня термометри поводитимуться спокійно, і температура буде коливатися в межах +25...+28 градусів. Період грозових дощів триватиме з 18 по 21 липня.

У Львові відбудеться два різкі спади температури повітря, з поступовим підйомом. Так, з +29 градусів 18 липня похолодає до +19 градусів до 20 липня. Потім повернеться спека до +30 градусів 25-26 липня. І знову спуск до +21 градуса 29 числа, але до 1 серпня потеплішає до +27 градусів.

У Дніпрі температурна крива просяде з +32 градусів 19 липня до +25 градусів 21 липня. До 27 числа стовпчики термометрів будуть поступово підніматися до +33 градусів, але вже до 31 липня посвіжіє до +27 градусів.

У Рівному теж намічається різке зниження температури повітря з +32 градусів 18 липня до +22 градусів 20 липня. Наступний спуск очікується з +29 до +20 градусів в період з 25 до 28 липня. Але до 1 серпня знову повернеться спекотна погода до +29 градусів.

У Херсоні температура повітря помітно просяде тільки один раз до кінця місяця: з +35 градусів 20 липня до +27 градусів 22 липня. Далі знову прогнозується підвищення, і до 1 серпня стовпчики термометрів коливатимуться між +29... +34 градусів.

У Хмельницькому спади температури очікуються 18-20 липня з +31 до +22 градусів. Потім до 26 липня буде період підвищення температури до +31 градуса - і знову стовпчики термометрів впадуть до 29 липня до +21 градуса. У ці ж дні намічаються дощі. Втім, вже до 1 серпня температура повітря знову підвищиться до +27 градуса.

У Чернігові температура повітря опуститься з 18 до 21 липня з +32 до +22 градусів. І знову стовпчики термометрів поповзуть вгору до +30 градусів до 26 липня, але наступного дня, 27-го, впадуть до +22 градусів. Далі до кінця серпня очікується нестабільна погода - з підвищенням до +27 градусів і черговим просіданням до +22 градусів, і знову новим потеплінням.