Дощі, грози та сніг: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні стрімко погіршується у всіх областях

Погода в Україні стрімко погіршується. Частину областей накрило сильними дощами й синоптики прогнозують грози та навіть сніг в окремих регіонах.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, погода з 14 жовтня в Україні кардинально зміниться і місцями очікується мокрий сніг з дощем.

"У найближчі три доби погода почне змінюватися. Найближчої ночі у західній частині та в Одеській області дощі. Місцями з грозами та пориви вітру 15-20 м/с, місцями сильні дощі. В горах з мокрим снігом, завтра вдень тільки в Карпатському регіоні дощі. 15 жовтня в Україні переважно без опадів. 16 жовтня в більшості областей, крім південних, невеликі дощі", - йдеться в повідомленні синоптиків на Facebook.

Температура повітря почне падати й місцями очікується навіть зниження вночі до 0 градусів.

"Температура у західній частині, в четвер і п'ятницю також у північних областях вночі +4 +10 градусів, вдень +10 +16 градусів. На решті території вночі +8 +14 градусів, вдень від +17 до +23 градусів. На високогір'ї Карпат вночі та вдень від 0 до +6 градусів", - попередили синоптики.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що холодний циклон Gizela 14 жовтня поверне на Польщу і дощі почнуть відступати.

"Зараз навколокарпатських областях України йдуть дощі, поступово до пізнього вечора і вночі опади будуть посилюватися, в горах буде йти сніг. Дощ зачепить Вінницьку область і південь Одеської області. До дощів додадуться грози! Циклон Gizela завтра, на Покрову, вивернеться на Польщу, тому опади будуть йти переважно в Карпатах. Більша частина України 14 жовтня буде в сухому повітрі", - зазначила синоптик.

Карта погоди на 14 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики заявили про закінчення "бабиного літа" і попередили про похолодання.

А також розповідали про те, що на Україну насувається справжній шторм.