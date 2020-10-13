Дожди, грозы и снег: синоптики сделали важное предупреждение о погоде

Погода в Украине стремительно ухудшается во всех областях

Погода в Украине стремительно ухудшается. Часть областей накрыло сильными дождями и синоптики прогнозируют грозы и даже снег в отдельных регионах.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, погода с 14 октября в Украине кардинально поменяется и местами ожидается мокрый снег с дождем.

"В ближайшие трое суток погода начнет меняться. Ближайшей ночью в западной части и в Одесской области дожди. Местами с грозами и порывами ветра 15-20 м/с, местами сильные дожди. В горах с мокрым снегом, завтра днем только в Карпатском регионе дожди. 15 октября в Украине преимущественно без осадков. 16 октября в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди", - говорится в сообщении синоптиков на Facebook.

Температура воздуха начнет падать и местами ожидается даже понижение ночью до 0 градусов.

"Температура в западной части, в четверг и пятницу также в северных областях ночью +4 +10 градусов, днем +10 +16 градусов. На остальной территории ночью +8 +14 градусов, днем от +17 до +23 градусов. На высокогорье Карпат ночью и днем от 0 до +6 градусов", - предупредили синоптики.

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что холодный циклон Gizela 14 октября повернет на Польшу и дожди начнут отступать.

"Сейчас в около карпатских областях Украины идут дожди, постепенно к позднему вечеру и ночью осадки будут усиливаться, в горах будет идти снег. Дождь зацепит Винницкую область и юг Одесской области. К дождям добавятся грозы! Циклон Gizela завтра, на Покров, вывернется на Польшу, поэтому осадки будут идти преимущественно в Карпатах. Большая часть Украины 14 октября будет в сухом воздухе", - отметила синоптик.

Карта погоды на 14 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики заявили об окончании "бабьего лета" и предупредили о похолодании.

А также рассказывали о том, что на Украину надвигается настоящий шторм.