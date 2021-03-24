Дощі зі снігом: синоптики засмутили прогнозом погоди

У західній Україні опадів не очікується. У Львівській, Луцькій та Закарпатській областях вдень +7...+9, а вночі від -3 до -6. У Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Рівненській областях вдень термометри покажуть +6...+8, а вночі -4...-6.

У північній частині країни також без опадів. У Чернігівській і Сумській областях удень +6...+8, а вночі -3...-5.

У центральних областях очікується мокрий сніг з дощем. У Черкаській області вдень +4...+6, вночі -2...-4, у Полтавській області вдень +3...+5, вночі -1...-3 градуси, у Дніпропетровській області вдень +2...+4, вночі -1...-3, у Кіровоградській області вдень +3...+5, вночі -1...-3.

На сході також погана погода з мокрим снігом і дощем. У Луганській і Донецькій областях вдень очікується +2...+4, вночі -1...+1. В Харківській області вдень +3...+5, вночі 0...-2.

Жителів півдня теж чекає сніг з мокрим дощем. В Миколаївській та Херсонській області вдень температура повітря прогріється до +2...+4, вночі -1...-3 і 0...-2 відповідно. В Одеській області вдень +3...+5, вночі 0...-2.

В окупованому Криму також мокрий сніг з дощем. При цьому вдень +3...+5, вночі -1...+1.

У Києві без опадів, вдень +5...+7, вночі -2...-4. Буде дути північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Дорожня карта на 25 березня (meteo.gov.ua)