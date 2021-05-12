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Екс-дружина Богдана розповіла, як насправді проходили зйомки "Холостяка"

Автор: Роман Мирончук

Учасниця шоу "Холостяк-11" Анна Богдан, колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана, відверто розповіла про те, як проходить знімальний процес.

Подробицями зйомки проєкту вона поділилася зі своїми фоловерами в Instagram.

Дівчина зазначила, що ще до її прильоту до Києва, знімальна група познайомилася з її мамою, і побувала вдома у неї в гостях. Потрібно було зрозуміти, чи вистачить місця у квартирі для всіх людей і великої кількості техніки.

"Насправді, диванчик на якому ми сиділи, розміщено до 6 камер, з великою кількістю різного підсвічування, прожекторів і ще купою всяких штуковин. І це все для красивої і чіткої картинки для глядача", - розповіла Анна.

Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Крім того, вона зазначила, якщо в кімнаті неможливо розмістити всю необхідну техніку, то зйомка проводиться в іншому місці. Також є обмеження за кількістю осіб. Через це одна людина залишилася за кадром.

У день зйомки вранці приїхала невелика кількість людей, вони все переглянули і занесли кілька сумок. Потім приїхала дизайнер інтер'єру і почала все переставляти, включаючи диван, полички і квіти. Також вона додала свої елементи декору.

Через якийсь час приїхали ще осіб 15, але це виявились не всі, і потім приїхали ще близько 15 осіб.

"Холостяк" Михайло Заливако покинув її квартиру близько другої години ночі, а інтерв'ю у родичів Анни брали до 4-х ранку. Після цього дівчина записала ще бліц і відеозвернення.

Нагадаємо, Анна Богдан відверто висловилася про відносини з політиком і розвіяла міфи.

Ми також писали про те, що хто покинув шоу після знайомства з батьками.

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