Ектор Хіменес-Браво розповів про три спроби суїциду: я був цапом-відбувайлом

Ектор розповів, що в дитинстві страждав від насмішок і тиску батька і старшого брата. Майбутня зірка часто плакав і неодноразово думав про суїцид.

"Батькові подобалося глузувати, знущатися над моїм виглядом. Я був дуже худим. І те, що я виглядав, як я рухався, як бігав у футбол, що б я не робив — завжди були глузування. Я був як клоун для них. І всі сімейні зустрічі, які у нас тоді відбувалися — це були найгірші моменти в моєму житті. Я знав, що буду козлом відпущення. Я був у розпачі, дуже багато плакав... Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Чому так багато тиску? Я тричі намагався покінчити з життям, я вже не хотів жити..", - вразив одкровенням колумбієць.

Щоб довести батькові, що він зможе самостійно добитися, Ектор почав вивчати кулінарію. Хобі приносило йому неймовірну насолоду і радість. З батьком ведучий не спілкувався більше 20 років. Але одного разу батько зателефонував синові і вибачився за свою поведінку.