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Ектор Хіменес-Браво розповів про три спроби суїциду: я був цапом-відбувайлом

Автор: Людмила Жукова

Суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, що в юнацтві він тричі намагався покінчити з життям. Це відбувалося тому, що він не вірив в себе.

Про це відомий кулінар розповів в інтерв'ю телеканалу СТБ.

Ектор розповів, що в дитинстві страждав від насмішок і тиску батька і старшого брата. Майбутня зірка часто плакав і неодноразово думав про суїцид.

"Батькові подобалося глузувати, знущатися над моїм виглядом. Я був дуже худим. І те, що я виглядав, як я рухався, як бігав у футбол, що б я не робив — завжди були глузування. Я був як клоун для них. І всі сімейні зустрічі, які у нас тоді відбувалися — це були найгірші моменти в моєму житті. Я знав, що буду козлом відпущення. Я був у розпачі, дуже багато плакав... Я не міг зрозуміти, чому це відбувається. Чому так багато тиску? Я тричі намагався покінчити з життям, я вже не хотів жити..", - вразив одкровенням колумбієць.

Щоб довести батькові, що він зможе самостійно добитися, Ектор почав вивчати кулінарію. Хобі приносило йому неймовірну насолоду і радість. З батьком ведучий не спілкувався більше 20 років. Але одного разу батько зателефонував синові і вибачився за свою поведінку.

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Як ми раніше писали, Ектор Хіменес-Браво вперше засвітив свій розкішний будинок під Києвом.

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Новини України Эктор Хименес-Браво
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