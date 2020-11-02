Єлизавета II готується передати корону: стало відомо, кому і коли

Єлизавета II править довше всіх британських монархів

Єлизавета II готується передати корону своєму старшому синові принцові Чарльзу. І статися це може вже в квітні 2021-го. Адже навесні наступного року піде вже 70-й рік її правління, а королеві 1 квітня виповниться 95 років.

Таку думку висловив біограф Британської королівської сім'ї Роберт Джобсон. Він дав інтерв'ю The Royal Beat, пише harpersbazaar.com.

Принц Чарльз теж немолодий (у листопаді виповниться 72 роки), і йому дуже довго довелося чекати своєї черги зайняти трон.

Своє припущення біограф будує на тому, що у квітні наступного року Єлизавета II відсвяткує ювілей - їй виповнюється 95 років.

"Я твердо впевнений, що коли королеві виповниться 95 років, вона залишить посаду", - заявляє Джобсон.

Репортер Newsweek Джек Ройстон, який пише про королівську сім'ю, також упевнений, що королева готується до передачі трону в 2021-му.

"Я думаю, королева не захоче передавати престол, але все-таки настане той момент, коли вона зробить це і передасть все Чарльзу" - зазначає Ройстон.

Єлизавета II стала королевою в 25 років 6 лютого 1952 року після смерті свого батька - короля Георга VI. Королева стала самим дорослим правлячим монархом, і найдовше в історії Великобританії займає трон.

Раніше в мережі згадали архівні кадри, як дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна впала з коня під Києвом.

Також повідомлялося, що остання незаміжня внучка королеви Єлизавети II таємно вийшла заміж за італійського магната.